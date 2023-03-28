https://crimea.ria.ru/20230328/chto-takoe-umnyy-upravlyaemyy-snaryad-glsdb-i-chem-on-opasen-1127820358.html

Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна

Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна

"Умный" управляемый снаряд GLSDB не представляет большой проблемы для российской системы ПВО. О том, как устроено это вооружение, РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T17:01

2023-03-28T17:01

2023-03-28T17:09

эксклюзивы риа новости крым

управляемый снаряд glsdb

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константин сивков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. "Умный" управляемый снаряд GLSDB не представляет большой проблемы для российской системы ПВО. О том, как устроено это вооружение, РИА Новости Крым рассказал военный эксперт, доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.Во вторник Минобороны России впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США. Что такое управляемый снаряд GLSDB"Это тот самый снаряд, который выпускают из HIMARS, который имеет дальнобойность 150 км, и, по сути, представляет собой стокилограммовую бомбу с реактивным двигателем, оснащенную крылышками. Скорость полета у нее такая же, как у обычного снаряда, но с учетом того, что у нее есть крылышки, она летит дальше, при этом по траектории снижает скорость", - поясняет экспертВ целом, по его словам, этот снаряд не представляет "ничего особенного" и не является проблемой для российской системы ПВО.Маневры по GPSКак пояснил Сивков, управление этими снарядами очень простое, осуществляется по GPS. При этом GLSDB способна нацеливаться только на неподвижные цели, по движущимся она не стреляет.В начале этого года в США объявили о пакете помощи для Украины, включающем в себя GLSDB. Отмечалось, что это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса GLSDB. Это совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.После заявления Вашингтона о возможности передать Киеву дальнобойное оружие посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. Продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения.В послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин заявил: чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия не воюет с народом Украины, который сам стал "заложником киевского режима". По его словам, ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост его жертв полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ "по сути дела чужой".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружиюГермания за неделю отправила Киеву 500 пистолетов и пять тысяч снарядов

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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