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ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости Крым, 06.04.2023
ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
Российские силы отбили попытки украинских атак на Красно-Лиманском направлении. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки "Центр". РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T12:19
2023-04-06T12:19
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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украина
новости
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Российские силы отбили попытки украинских атак на Красно-Лиманском направлении. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки "Центр".Уточняется, что боевики попытались отбить у российских войск ранее утраченные позиции.Кроме этого, оперативная тактическая авиация группировки "Центр" нанесла авиационный удар по огневым средствам и живой силе противника. А наземная разведка вскрыла позиции ствольной артиллерии украинских националистов – ее уничтожили беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет".Ранее подразделение российской группировки войск "Юг" уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Диверсанты попытались прорваться к позициям наших войск. В ходе завязавшегося боя восемь человек были уничтожены на месте. Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами, сброшенными с малогабаритных беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУС начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОРоссийские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
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Новости
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, группировка войск "центр", нацгвардия украины, оружие, армия и флот
ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении

Минобороны: российские войска отбили попытки атак ВСУ на Красно-Лиманском направлении

12:19 06.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Российские силы отбили попытки украинских атак на Красно-Лиманском направлении. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки "Центр".
Уточняется, что боевики попытались отбить у российских войск ранее утраченные позиции.
"В результате огневого поражения артиллерией группировки войск "Центр" атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе. На Червонодибровском участке предпринята попытка атаки взводом 15 полка национальной гвардии Украины и 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" нанесли поражение, в результате чего противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, оперативная тактическая авиация группировки "Центр" нанесла авиационный удар по огневым средствам и живой силе противника. А наземная разведка вскрыла позиции ствольной артиллерии украинских националистов – ее уничтожили беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Ранее подразделение российской группировки войск "Юг" уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Диверсанты попытались прорваться к позициям наших войск. В ходе завязавшегося боя восемь человек были уничтожены на месте. Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами, сброшенными с малогабаритных беспилотников.
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