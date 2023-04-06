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ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости Крым, 06.04.2023
ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
Российские силы отбили попытки украинских атак на Красно-Лиманском направлении. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки "Центр". РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T12:19
2023-04-06T12:19
2023-04-06T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Российские силы отбили попытки украинских атак на Красно-Лиманском направлении. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки "Центр".Уточняется, что боевики попытались отбить у российских войск ранее утраченные позиции.Кроме этого, оперативная тактическая авиация группировки "Центр" нанесла авиационный удар по огневым средствам и живой силе противника. А наземная разведка вскрыла позиции ствольной артиллерии украинских националистов – ее уничтожили беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет".Ранее подразделение российской группировки войск "Юг" уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Диверсанты попытались прорваться к позициям наших войск. В ходе завязавшегося боя восемь человек были уничтожены на месте. Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами, сброшенными с малогабаритных беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУС начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОРоссийские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, группировка войск "центр", нацгвардия украины, оружие, армия и флот
ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
Минобороны: российские войска отбили попытки атак ВСУ на Красно-Лиманском направлении