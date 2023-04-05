https://crimea.ria.ru/20230405/uspekhi-aviatsii-nad-donbassom-sbit-esche-odin-istrebitel-vsu-1128000238.html

Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУ

Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУ - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУ

Российские летчики уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и поразили артиллерийские подразделения противника, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T17:40

2023-04-05T17:40

2023-04-05T17:40

сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef8b251baf31d24346214882064398f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Российские летчики уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и поразили артиллерийские подразделения противника, сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллеристы сумели поразить 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112-ти районах, командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад украинской армии. Средствами ПВО перехвачено 13 реактивных снарядов HIMARS и одна ракета HARM, уничтожены 22 украинских беспилотника.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА новости Крым:С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОРоссийские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, россия, министерство обороны рф, новости