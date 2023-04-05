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Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУ - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУ
Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУ - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУ
Российские летчики уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и поразили артиллерийские подразделения противника, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T17:40
2023-04-05T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Российские летчики уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и поразили артиллерийские подразделения противника, сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллеристы сумели поразить 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112-ти районах, командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад украинской армии. Средствами ПВО перехвачено 13 реактивных снарядов HIMARS и одна ракета HARM, уничтожены 22 украинских беспилотника.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА новости Крым:С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОРоссийские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину
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РИА Новости Крым
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сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, россия, министерство обороны рф, новости
Успехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУ

Минобороны: российские летчики уничтожили еще один украинский МиГ-29

17:40 05.04.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Российские летчики уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и поразили артиллерийские подразделения противника, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллеристы сумели поразить 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112-ти районах, командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад украинской армии.
Средствами ПВО перехвачено 13 реактивных снарядов HIMARS и одна ракета HARM, уничтожены 22 украинских беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.
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