https://crimea.ria.ru/20230414/mvd-v-mariupole-zaderzhany-podozrevaemye-v-pokushenii-na-glavu-politsii-1128188706.html
МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полиции
МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полиции - РИА Новости Крым, 14.04.2023
МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полиции
Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали подозреваемых в покушении на РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T19:31
2023-04-14T19:31
2023-04-14T19:31
мелитополь
мелитопольский район
происшествия
херсонская область
новые регионы россии
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CИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали подозреваемых в покушении на жизнь начальника Мариупольского отдела полиции Михаила Москвина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, покушение на начальника мариупольского отдела полиции было совершено 27 марта. Неизвестные взорвали автомобиль Москвина. В момент взрыва полицейский находился всего в нескольких метрах от машины и получил легкую контузию. Задержанный дал признательные показания. С его слов, самодельное взрывное устройство он установил под днище служебного автомобиля Москвина, а потом дистанционно привел его в действие. С киевскими боевиками злоумышленник общался через интернет, их имен и должностей не знает."Они сказали, что скоро придет Украина, надо помочь. Скинули контакты СБУшников, я понимал что много не заплатят. Обещали 70 тыс. гривен, а прислали 10 тысяч, вторую часть сказали якобы потом", - говорит задержанный в опубликованном МВД ДНР видеоролике.По заказу украинских кураторов мужчина должен был и дальше фиксировать перемещение сотрудников МВД, собирать информацию об их транспортных средствах. В результате обысков по месту жительства задержанного изъята самодельная взрывчатка. Правоохранители также установили и задержали еще двоих участников преступной группы."Завербованного сотрудниками ГУР жителя Мариуполя 1950 года рождения и его 53-летнего сына. По месту их проживания изъяты автомат Калашникова с патронами, гранаты, самодельные взрывные устройства и дистанционные устройства для приведения их в действие, методическая литература, носители информации и украинская символика. Задержанные дают признательные показания".Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Материалы переданы в следственные органы России по ДНР.ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России и периодически устраивают теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 3 апреля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба. Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновникаВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мелитополь, мелитопольский район, происшествия, херсонская область, новые регионы россии
МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полиции
МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полиции Москвина
CИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым.
Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали подозреваемых в покушении на жизнь начальника Мариупольского отдела полиции Михаила Москвина. Об этом сообщает
пресс-служба МВД по региону.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, покушение на начальника мариупольского отдела полиции было совершено 27 марта. Неизвестные взорвали автомобиль Москвина. В момент взрыва полицейский находился всего в нескольких метрах от машины и получил легкую контузию.
"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР установили и задержали 28-летнего гражданина Украины, который был завербован сотрудниками украинских спецслужб", - сообщили в полиции.
Задержанный дал признательные показания. С его слов, самодельное взрывное устройство он установил под днище служебного автомобиля Москвина, а потом дистанционно привел его в действие. С киевскими боевиками злоумышленник общался через интернет, их имен и должностей не знает.
"Они сказали, что скоро придет Украина, надо помочь. Скинули контакты СБУшников, я понимал что много не заплатят. Обещали 70 тыс. гривен, а прислали 10 тысяч, вторую часть сказали якобы потом", - говорит задержанный в опубликованном МВД ДНР видеоролике.
По заказу украинских кураторов мужчина должен был и дальше фиксировать перемещение сотрудников МВД, собирать информацию об их транспортных средствах. В результате обысков по месту жительства задержанного изъята самодельная взрывчатка. Правоохранители также установили и задержали еще двоих участников преступной группы.
"Завербованного сотрудниками ГУР жителя Мариуполя 1950 года рождения и его 53-летнего сына. По месту их проживания изъяты автомат Калашникова с патронами, гранаты, самодельные взрывные устройства и дистанционные устройства для приведения их в действие, методическая литература, носители информации и украинская символика. Задержанные дают признательные показания".
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Материалы переданы в следственные органы России по ДНР.
ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России и периодически устраивают теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 3 апреля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе взорвался автомобиль
, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба.
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