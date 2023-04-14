https://crimea.ria.ru/20230414/mvd-v-mariupole-zaderzhany-podozrevaemye-v-pokushenii-na-glavu-politsii-1128188706.html

МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полиции

МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полиции - РИА Новости Крым, 14.04.2023

МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полиции

Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали подозреваемых в покушении на РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T19:31

2023-04-14T19:31

2023-04-14T19:31

мелитополь

мелитопольский район

происшествия

херсонская область

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/19/1122765362_0:19:1301:751_1920x0_80_0_0_6df09546fb1b3d636599d0fe9701fd64.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали подозреваемых в покушении на жизнь начальника Мариупольского отдела полиции Михаила Москвина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, покушение на начальника мариупольского отдела полиции было совершено 27 марта. Неизвестные взорвали автомобиль Москвина. В момент взрыва полицейский находился всего в нескольких метрах от машины и получил легкую контузию. Задержанный дал признательные показания. С его слов, самодельное взрывное устройство он установил под днище служебного автомобиля Москвина, а потом дистанционно привел его в действие. С киевскими боевиками злоумышленник общался через интернет, их имен и должностей не знает."Они сказали, что скоро придет Украина, надо помочь. Скинули контакты СБУшников, я понимал что много не заплатят. Обещали 70 тыс. гривен, а прислали 10 тысяч, вторую часть сказали якобы потом", - говорит задержанный в опубликованном МВД ДНР видеоролике.По заказу украинских кураторов мужчина должен был и дальше фиксировать перемещение сотрудников МВД, собирать информацию об их транспортных средствах. В результате обысков по месту жительства задержанного изъята самодельная взрывчатка. Правоохранители также установили и задержали еще двоих участников преступной группы."Завербованного сотрудниками ГУР жителя Мариуполя 1950 года рождения и его 53-летнего сына. По месту их проживания изъяты автомат Калашникова с патронами, гранаты, самодельные взрывные устройства и дистанционные устройства для приведения их в действие, методическая литература, носители информации и украинская символика. Задержанные дают признательные показания".Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Материалы переданы в следственные органы России по ДНР.ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России и периодически устраивают теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 3 апреля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба. Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновникаВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата

мелитополь

мелитопольский район

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, мелитопольский район, происшествия, херсонская область, новые регионы россии