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Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете
Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете
По факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСК РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T19:57
2023-12-06T20:08
новости
украина
илья кива
россия
убийство
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. По факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСК СК России по Московской области.Дело возбуждено по статье 105 УК РФ, у расследованию подключены самые опытные следователи и криминалисты.Тело экс-депутата было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в ЛуганскеК убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР УкраиныДело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу
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РИА Новости Крым
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новости, украина, илья кива, россия, убийство, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете

По факту убийства экс-нардепа Рады Ильи Кивы СК возбудил уголовное дело

19:57 06.12.2023 (обновлено: 20:08 06.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. По факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСК СК России по Московской области.

"По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого – экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива", – сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ, у расследованию подключены самые опытные следователи и криминалисты.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", – сказано в сообщении ведомства.

Тело экс-депутата было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
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