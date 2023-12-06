Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете
По факту убийства экс-нардепа Рады Ильи Кивы СК возбудил уголовное дело
19:57 06.12.2023 (обновлено: 20:08 06.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. По факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСК СК России по Московской области.
"По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого – экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива", – сообщила пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по статье 105 УК РФ, у расследованию подключены самые опытные следователи и криминалисты.
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", – сказано в сообщении ведомства.
Тело экс-депутата было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
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