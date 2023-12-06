https://crimea.ria.ru/20231206/ubiystvo-ili-kivy-chto-govoryat-v-sledstvennom-komitete-1133352886.html

Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете

Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете

По факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСК РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T19:57

2023-12-06T19:57

2023-12-06T20:08

новости

украина

илья кива

россия

убийство

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. По факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСК СК России по Московской области.Дело возбуждено по статье 105 УК РФ, у расследованию подключены самые опытные следователи и криминалисты.Тело экс-депутата было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в ЛуганскеК убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР УкраиныДело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, илья кива, россия, убийство, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)