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Стрельба слышна в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Стрельба слышна в Севастополе
Стрельба слышна в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Стрельба слышна в Севастополе
В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.05.2024
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учения
михаил развожаев
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются ВС РФ.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасенУгрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ АксеноваВ Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты
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РИА Новости Крым
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учения, михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба слышна в Севастополе

В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения - Развожаев

11:33 01.05.2024 (обновлено: 11:45 01.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево" в Севастополе
Прицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России Орехово-Зуево в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.
Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются ВС РФ.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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УченияМихаил РазвожаевСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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