https://crimea.ria.ru/20240501/v-sevastopole-slyshna-strelba-1136970715.html

Стрельба слышна в Севастополе

Стрельба слышна в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Стрельба слышна в Севастополе

В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T11:33

2024-05-01T11:33

2024-05-01T11:45

учения

михаил развожаев

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются ВС РФ.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасенУгрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ АксеноваВ Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма