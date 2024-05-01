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Стрельба слышна в Севастополе
Стрельба слышна в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Стрельба слышна в Севастополе
В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T11:33
2024-05-01T11:33
2024-05-01T11:45
учения
михаил развожаев
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются ВС РФ.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасенУгрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ АксеноваВ Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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учения, михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба слышна в Севастополе
В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения - Развожаев
11:33 01.05.2024 (обновлено: 11:45 01.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.
Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются ВС РФ.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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