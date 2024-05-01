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1 мая - история праздника и традиции

1 мая - история праздника и традиции - РИА Новости Крым, 01.05.2024

1 мая - история праздника и традиции

1 мая в России и некоторых других странах отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T10:52

2024-05-01T10:52

2024-05-01T10:59

1 мая

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1 мая в России и некоторых других странах отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день – 1 мая.Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать >>

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1 мая, инфографика, праздники и памятные даты, россия, в мире, общество