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1 мая - история праздника и традиции
1 мая - история праздника и традиции - РИА Новости Крым, 01.05.2024
1 мая - история праздника и традиции
1 мая в России и некоторых других странах отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T10:52
2024-05-01T10:52
2024-05-01T10:59
1 мая
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1 мая в России и некоторых других странах отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день – 1 мая.Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать >>
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1 мая, инфографика, праздники и памятные даты, россия, в мире, общество
1 мая - история праздника и традиции
История и традиции празднования Первомая - инфографика
10:52 01.05.2024 (обновлено: 10:59 01.05.2024)