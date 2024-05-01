https://crimea.ria.ru/20240501/chast-sevastopolya-ostalas-bez-sveta-1136967453.html

Часть Севастополя осталась без света

Часть Севастополя осталась без света - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Часть Севастополя осталась без света

Несколько улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T10:03

2024-05-01T10:03

2024-05-01T10:12

севастополь

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Несколько улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.По данным предприятия, технологическое нарушение в электрических сетях произошло в 09:34 в среду.Уточняется, что оперативно-выездная бригада выехала на ликвидацию аварии.

https://crimea.ria.ru/20240320/krymchane-zadolzhali-za-elektroenergiyu-bolee-milliarda-rubley-1135873168.html

севастополь

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2024

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