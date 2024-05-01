https://crimea.ria.ru/20240501/chast-sevastopolya-ostalas-bez-sveta-1136967453.html
Часть Севастополя осталась без света
Часть Севастополя осталась без света - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Часть Севастополя осталась без света
Несколько улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T10:03
2024-05-01T10:03
2024-05-01T10:12
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Несколько улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.По данным предприятия, технологическое нарушение в электрических сетях произошло в 09:34 в среду.Уточняется, что оперативно-выездная бригада выехала на ликвидацию аварии.
https://crimea.ria.ru/20240320/krymchane-zadolzhali-za-elektroenergiyu-bolee-milliarda-rubley-1135873168.html
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севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии, происшествия, новости крыма
Часть Севастополя осталась без света
Часть Севастополя осталась без света из-за технологического нарушения
10:03 01.05.2024 (обновлено: 10:12 01.05.2024)