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Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая

Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили жителей полуострова с праздником 1 Мая и отметили вклад... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T09:58

2024-05-01T09:58

2024-05-01T09:58

сергей аксенов

владимир константинов

1 мая

праздники и памятные даты

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили жителей полуострова с праздником 1 Мая и отметили вклад трудящихся крымчан в развитие России и приближение общей победы в специальной военной операции.Глава республики добавил, что социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений государственной политики. По его словам, расходы на социальную защиту и занятость в Крыму только в прошлом году составили более 23,7 млрд рублей.Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в период проведения СВО каждый гражданин страны своим трудом "не только способствует социально-экономическому развитию республики, но и вносит свой вклад в приближение нашей общей Победы над врагом"."Это в особенности относится к коллективам предприятий военно-промышленного комплекса, которые обеспечивают наших воинов современным, надежным оружием, необходимыми приспособлениями", - уточнил он.По словам спикера крымского парламента, общие трудности сплотили российский народ, который "работает на фронт, формирует нашим бойцам надежный тыл и начинает строить новый, эффективный, процветающий Русский мир".1 мая в России, США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день – 1 мая. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой сегодня праздник: 1 маяРабочий Первомай в военном Севастополе: бомбежки, флаги и хамсаУ России есть все необходимое для победы - Медведев

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сергей аксенов, владимир константинов, 1 мая, праздники и памятные даты, крым, общество, россия