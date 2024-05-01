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Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая
Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили жителей полуострова с праздником 1 Мая и отметили вклад... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T09:58
2024-05-01T09:58
сергей аксенов
владимир константинов
1 мая
праздники и памятные даты
крым
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили жителей полуострова с праздником 1 Мая и отметили вклад трудящихся крымчан в развитие России и приближение общей победы в специальной военной операции.Глава республики добавил, что социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений государственной политики. По его словам, расходы на социальную защиту и занятость в Крыму только в прошлом году составили более 23,7 млрд рублей.Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в период проведения СВО каждый гражданин страны своим трудом "не только способствует социально-экономическому развитию республики, но и вносит свой вклад в приближение нашей общей Победы над врагом"."Это в особенности относится к коллективам предприятий военно-промышленного комплекса, которые обеспечивают наших воинов современным, надежным оружием, необходимыми приспособлениями", - уточнил он.По словам спикера крымского парламента, общие трудности сплотили российский народ, который "работает на фронт, формирует нашим бойцам надежный тыл и начинает строить новый, эффективный, процветающий Русский мир".1 мая в России, США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день – 1 мая. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой сегодня праздник: 1 маяРабочий Первомай в военном Севастополе: бомбежки, флаги и хамсаУ России есть все необходимое для победы - Медведев
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сергей аксенов, владимир константинов, 1 мая, праздники и памятные даты, крым, общество, россия
Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая

Аксенов и Константинов поздравили крымчан с Праздником весны и труда

09:58 01.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоФлаги Крыма и России
Флаги Крыма и России - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили жителей полуострова с праздником 1 Мая и отметили вклад трудящихся крымчан в развитие России и приближение общей победы в специальной военной операции.
"Человек труда – это соль земли, опора государства и общества. Это каждый, кто честно и добросовестно выполняет свой долг, кто работает на благо нашей страны, вносит свой вклад в развитие Отечества. Спасибо всем землякам за самоотверженный труд, за любовь к России и родному краю. Это залог нашей Победы, всех наших успехов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики добавил, что социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений государственной политики. По его словам, расходы на социальную защиту и занятость в Крыму только в прошлом году составили более 23,7 млрд рублей.
Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в период проведения СВО каждый гражданин страны своим трудом "не только способствует социально-экономическому развитию республики, но и вносит свой вклад в приближение нашей общей Победы над врагом".
"Это в особенности относится к коллективам предприятий военно-промышленного комплекса, которые обеспечивают наших воинов современным, надежным оружием, необходимыми приспособлениями", - уточнил он.
По словам спикера крымского парламента, общие трудности сплотили российский народ, который "работает на фронт, формирует нашим бойцам надежный тыл и начинает строить новый, эффективный, процветающий Русский мир".
1 мая в России, США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день – 1 мая.
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Сергей АксеновВладимир Константинов1 маяПраздники и памятные датыКрымОбществоРоссия
 
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