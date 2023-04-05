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Крыму угрожают подтопления - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Крыму угрожают подтопления
Крыму угрожают подтопления - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Крыму угрожают подтопления
Обильные осадки, которые прогнозируются в Крыму в среду, могут привести к подтоплениям территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T10:35
2023-04-05T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Обильные осадки, которые прогнозируются в Крыму в среду, могут привести к подтоплениям территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля на полуострове прогнозируются местами очень сильные дожди и грозы.Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также ограничить пребывание возле русел рек, в том числе и пересохших.Как сообщалось, из-за поломки электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища в Адыгее подтопило около 60 дачных участков и 15 домов. Спасатели эвакуировали 65 человек. На месте продолжают работать 17 спасателей и техника МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуостроваКак работает Керченская переправа 5 апреля: паромы, погода, штормЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: подтоплены 60 участков
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РИА Новости Крым
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Крыму угрожают подтопления

МЧС: 5 апреля ливни могут вызвать подтопления в Крыму

10:35 05.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Обильные осадки, которые прогнозируются в Крыму в среду, могут привести к подтоплениям территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля на полуострове прогнозируются местами очень сильные дожди и грозы.
"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий", - говорится в сообщении МЧС Крыма.
Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также ограничить пребывание возле русел рек, в том числе и пересохших.
Как сообщалось, из-за поломки электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища в Адыгее подтопило около 60 дачных участков и 15 домов. Спасатели эвакуировали 65 человек. На месте продолжают работать 17 спасателей и техника МЧС.
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