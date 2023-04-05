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Крыму угрожают подтопления

Крыму угрожают подтопления - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Крыму угрожают подтопления

Обильные осадки, которые прогнозируются в Крыму в среду, могут привести к подтоплениям территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T10:35

2023-04-05T10:35

2023-04-05T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Обильные осадки, которые прогнозируются в Крыму в среду, могут привести к подтоплениям территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля на полуострове прогнозируются местами очень сильные дожди и грозы.Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также ограничить пребывание возле русел рек, в том числе и пересохших.Как сообщалось, из-за поломки электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища в Адыгее подтопило около 60 дачных участков и 15 домов. Спасатели эвакуировали 65 человек. На месте продолжают работать 17 спасателей и техника МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуостроваКак работает Керченская переправа 5 апреля: паромы, погода, штормЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: подтоплены 60 участков

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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