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Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуострова
Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуострова - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуострова
На территории Крымского полуострова в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 25 м/с, в среду – очень сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T12:43
2023-04-04T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На территории Крымского полуострова в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 25 м/с, в среду – очень сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Усиление ветра может стать причиной аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на дорогах, особенно на горных и низинных участках, а также падения рекламных счетов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.Правила безопасности при сильном ветреСпециалисты МЧС рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, в том числе воздержаться от выхода в море и на внутренние водоемы, походов в горы и в лес, а также держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.Кроме того, следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи них.Водителям рекомендуют перенести поездку на другой день или же соблюдать предельную осторожность. Особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей.Как работает Керченская переправаПо данным на утро вторника 4 апреля, Керченская паромная переправа функционирует в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу объявлено не было.Видимость по порту Керчь составляет 500-1000 м, местами туман. Согласно прогнозу Росгидромета, в течение дня ожидается восточный ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Местами дымка, видимость хорошая, волна 50-100 см. Температура воздуха +15…17 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреляВ Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуострова
МЧС Крыма предупреждает об опасных погодных явлениях 4 и 5 апреля
12:43 04.04.2023 (обновлено: 12:46 04.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На территории Крымского полуострова в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 25 м/с, в среду – очень сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с выходом южного циклона во второй половине дня и до конца суток 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – сказано в сообщении. В среду 5 апреля возможны дожди, местами очень сильные, грозы.
Усиление ветра может стать причиной аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на дорогах, особенно на горных и низинных участках, а также падения рекламных счетов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Правила безопасности при сильном ветре
Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, в том числе воздержаться от выхода в море и на внутренние водоемы, походов в горы и в лес, а также держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.
Кроме того, следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи них.
Водителям рекомендуют перенести поездку на другой день или же соблюдать предельную осторожность. Особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей.
Как работает Керченская переправа
По данным на утро вторника 4 апреля, Керченская паромная переправа функционирует в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу объявлено не было.
Видимость по порту Керчь составляет 500-1000 м, местами туман. Согласно прогнозу Росгидромета, в течение дня ожидается восточный ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Местами дымка, видимость хорошая, волна 50-100 см. Температура воздуха +15…17 градусов.
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