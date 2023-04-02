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В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправа - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправа
В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправа - РИА Новости Крым, 02.04.2023
В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправа
В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом в Telegram-канале сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T11:02
2023-04-02T10:56
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом в Telegram-канале сообщает Минтранс России.Ситуация на переправеСогласно прогнозу Росгидромета, 2 апреля ветер юго-восточный, южный 12-17 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха +11…13, температура воды в море +8…9 градусов. При этом об остановке паромного сообщения не сообщается.Трафик на перправеПо данным Минтранса, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 117 044 пассажира, 93 509 единиц автотранспорта и 11 608 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 939 рейсов.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км.Ранее в республиканском главке МЧС предупреждали, что в Крыму 1 и 2 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, полуостров накроет штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду. Читайте также на РИА Новости Крым:Охрану Крымского моста усилят перед сезономИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрутДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправа

Минтранс: в воскресенье в Керченском проливе шторм

11:02 02.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом в Telegram-канале сообщает Минтранс России.

Ситуация на переправе

"Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся в 9-11:00 ветром 12-17 м/сек", – сказано в сообщении профильного министерства.
Согласно прогнозу Росгидромета, 2 апреля ветер юго-восточный, южный 12-17 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха +11…13, температура воды в море +8…9 градусов. При этом об остановке паромного сообщения не сообщается.

Трафик на перправе

По данным Минтранса, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 117 044 пассажира, 93 509 единиц автотранспорта и 11 608 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 939 рейсов.
Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км.
Ранее в республиканском главке МЧС предупреждали, что в Крыму 1 и 2 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, полуостров накроет штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду.
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