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На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 31.03.2023
На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
В Крыму 1 и 2 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, полуостров накроет штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T12:13
2023-03-31T12:13
2023-03-31T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 1 и 2 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, полуостров накроет штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Штормовая погода в КрымуСпасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.Правила безопасности при сильном ветреИз-за угрозы чрезвычайных ситуаций в МЧС рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и в лес, в море и на внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи них.Водителям советуют не выезжать на дороги или же быть предельно осторожными. Особое внимание при непогоде рекомендовано уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждениеПогодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
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На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
МЧС Крыма предупреждает об опасных погодных явлениях 1 и 2 апреля
12:13 31.03.2023 (обновлено: 13:59 31.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 1 и 2 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, полуостров накроет штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
Штормовая погода в Крыму
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 и 2 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
Правила безопасности при сильном ветре
Из-за угрозы чрезвычайных ситуаций в МЧС рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и в лес, в море и на внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Также следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи них.
Водителям советуют не выезжать на дороги или же быть предельно осторожными. Особое внимание при непогоде рекомендовано уделить безопасности детей и пожилых людей.
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