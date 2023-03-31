https://crimea.ria.ru/20230331/na-krym-nadvigaetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1127897396.html

На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС

На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 31.03.2023

На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС

В Крыму 1 и 2 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, полуостров накроет штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T12:13

2023-03-31T12:13

2023-03-31T13:59

штормовое предупреждение

крымская погода

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127846386_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_32160f9d73a86aca7eecbcd19d8f16a7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 1 и 2 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, полуостров накроет штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Штормовая погода в КрымуСпасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.Правила безопасности при сильном ветреИз-за угрозы чрезвычайных ситуаций в МЧС рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и в лес, в море и на внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи них.Водителям советуют не выезжать на дороги или же быть предельно осторожными. Особое внимание при непогоде рекомендовано уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждениеПогодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, крымская погода, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность, общество