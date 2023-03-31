https://crimea.ria.ru/20230331/veter-usilitsya-v-kerchenskom-prolive-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1127893568.html
Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в пятницу в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T10:03
2023-03-31T10:03
2023-03-31T11:10
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в пятницу в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Минтранс России."Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидаемым во второй половине дня усилением ветра до 12-17 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.Согласно прогнозу Росгидромета, 31 марта в проливе ожидается ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, а во второй половине – до 17 м/с. Осадков не предвидится, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха в регионе +8…10 градусов.Работа паромов на Керченской переправеКурсирующими на линии паромами после запуска морского сообщения выполнено 2 908 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 115 464 пассажира, 92 143 единицы автотранспорта и 11 495 железнодорожных вагонов", - добавили в Минтрансе.По состоянию на четверг, очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани ожидали почти 400 грузовых автомобилей. Они стоят на парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправеКак работает Керченская паромная переправа 30 мартаОчередь на паромы в Крым выросла в два раза
https://crimea.ria.ru/20230323/putin-odobril-zapusk-pustykh-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127731976.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода в крыму, минтранс россии, транспорт, общество, новости крыма
Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
Минтранс: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра до 17 м/с
10:03 31.03.2023 (обновлено: 11:10 31.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в пятницу в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Минтранс России.
"Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидаемым во второй половине дня усилением ветра до 12-17 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно прогнозу Росгидромета, 31 марта в проливе ожидается ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, а во второй половине – до 17 м/с. Осадков не предвидится, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха в регионе +8…10 градусов.
Работа паромов на Керченской переправе
Курсирующими на линии паромами после запуска морского сообщения выполнено 2 908 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 115 464 пассажира, 92 143 единицы автотранспорта и 11 495 железнодорожных вагонов", - добавили в Минтрансе.
По состоянию на четверг, очереди
на Керченскую переправу со стороны Кубани ожидали почти 400 грузовых автомобилей. Они стоят на парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.
Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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