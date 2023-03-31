https://crimea.ria.ru/20230331/veter-usilitsya-v-kerchenskom-prolive-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1127893568.html

Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение

Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в пятницу в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T10:03

2023-03-31T10:03

2023-03-31T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в пятницу в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Минтранс России."Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидаемым во второй половине дня усилением ветра до 12-17 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.Согласно прогнозу Росгидромета, 31 марта в проливе ожидается ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, а во второй половине – до 17 м/с. Осадков не предвидится, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха в регионе +8…10 градусов.Работа паромов на Керченской переправеКурсирующими на линии паромами после запуска морского сообщения выполнено 2 908 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 115 464 пассажира, 92 143 единицы автотранспорта и 11 495 железнодорожных вагонов", - добавили в Минтрансе.По состоянию на четверг, очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани ожидали почти 400 грузовых автомобилей. Они стоят на парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправеКак работает Керченская паромная переправа 30 мартаОчередь на паромы в Крым выросла в два раза

https://crimea.ria.ru/20230323/putin-odobril-zapusk-pustykh-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127731976.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода в крыму, минтранс россии, транспорт, общество, новости крыма