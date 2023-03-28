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Очередь на паромы в Крым выросла в два раза

Очередь на паромы в Крым выросла в два раза - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Очередь на паромы в Крым выросла в два раза

В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 178 автомобилей, информирует оперштаб Краснодарского края. Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T12:51

2023-03-28T12:51

2023-03-28T12:51

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

новости крыма

транспорт

кубань

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 178 автомобилей, информирует оперштаб Краснодарского края. Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61.За минувший день паромы перевезли в Крым 256 автомобилей и 275 пассажиров.Штормовое предупреждение в Керченском проливеНа Керченской паромной переправе во вторник действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра, сообщил Минтранс России. Согласно прогнозу Росгидромета, в течение дня будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 12-15 м/с. Местами возможен дождь и дымка. Высота волны достигает метра. С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом.В МЧС предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Крыму в ближайшие три дня. По прогнозам метеорологов, 28 марта на полуострове ожидаются дожди, 29 и 30 марта - мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов.Трафик паромной переправы и ограниченияВсего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности более 113,7 тысяч пассажиров, 90,7 тысяч автотранспортных средств и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 2 878 рейсов.Поблизости к переправе организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендовано воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы РФ. С крымской стороны на паромы пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на переправу в Крым растетСитуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждениеХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, транспорт, кубань, новости, краснодарский край