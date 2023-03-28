https://crimea.ria.ru/20230328/ochered-na-paromy-v-krym-vyrosla-v-dva-raza-1127811754.html
Очередь на паромы в Крым выросла в два раза
Очередь на паромы в Крым выросла в два раза - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Очередь на паромы в Крым выросла в два раза
В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 178 автомобилей, информирует оперштаб Краснодарского края. Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T12:51
2023-03-28T12:51
2023-03-28T12:51
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
транспорт
кубань
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_1a582b859fd1c62693a8e6ae0eb233d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 178 автомобилей, информирует оперштаб Краснодарского края. Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61.За минувший день паромы перевезли в Крым 256 автомобилей и 275 пассажиров.Штормовое предупреждение в Керченском проливеНа Керченской паромной переправе во вторник действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра, сообщил Минтранс России. Согласно прогнозу Росгидромета, в течение дня будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 12-15 м/с. Местами возможен дождь и дымка. Высота волны достигает метра. С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом.В МЧС предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Крыму в ближайшие три дня. По прогнозам метеорологов, 28 марта на полуострове ожидаются дожди, 29 и 30 марта - мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов.Трафик паромной переправы и ограниченияВсего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности более 113,7 тысяч пассажиров, 90,7 тысяч автотранспортных средств и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 2 878 рейсов.Поблизости к переправе организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендовано воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы РФ. С крымской стороны на паромы пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на переправу в Крым растетСитуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждениеХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
крым
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_465:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_518f637889dc4508ce9dffeb9425d0d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, транспорт, кубань, новости, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 178 автомобилей, информирует оперштаб Краснодарского края. Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61.
За минувший день паромы перевезли в Крым 256 автомобилей и 275 пассажиров.
"На парковке в поселке Ильич находится 178 машин. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Штормовое предупреждение в Керченском проливе
На Керченской паромной переправе во вторник действует штормовое предупреждение
из-за усиления ветра, сообщил Минтранс России. Согласно прогнозу Росгидромета, в течение дня будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 12-15 м/с. Местами возможен дождь и дымка. Высота волны достигает метра. С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом.
В МЧС предупредили, что сложные погодные условия
сохранятся в Крыму в ближайшие три дня. По прогнозам метеорологов, 28 марта на полуострове ожидаются дожди, 29 и 30 марта - мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов.
Трафик паромной переправы и ограничения
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности более 113,7 тысяч пассажиров, 90,7 тысяч автотранспортных средств и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 2 878 рейсов.
Поблизости к переправе организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендовано воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы РФ. С крымской стороны на паромы пускают все большегрузы.
Читайте также на РИА Новости Крым: