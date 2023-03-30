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Как работает Керченская паромная переправа 30 марта

Как работает Керченская паромная переправа 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Как работает Керченская паромная переправа 30 марта

Керченская переправа в четверг, 30 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T09:53

2023-03-30T09:53

2023-03-30T09:53

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

кубань

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг, 30 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.Ранее сообщалось, что керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне.Штормовое предупреждение действует в Крыму с 27 по 30 марта.Очередь на переправуПо данным Оперативного штаба Краснодарского края, очереди на Керченскую переправу в данный момент ожидают 397 машин.Уточняется, что за минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 891 рейс.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работу Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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