Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская паромная переправа 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230330/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-30-marta-1127860648.html
Как работает Керченская паромная переправа 30 марта
Как работает Керченская паромная переправа 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Как работает Керченская паромная переправа 30 марта
Керченская переправа в четверг, 30 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T09:53
2023-03-30T09:53
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
кубань
крым
керчь
транспорт
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960545_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dc688056b543e3189dc0224d11ade90.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг, 30 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.Ранее сообщалось, что керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне.Штормовое предупреждение действует в Крыму с 27 по 30 марта.Очередь на переправуПо данным Оперативного штаба Краснодарского края, очереди на Керченскую переправу в данный момент ожидают 397 машин.Уточняется, что за минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 891 рейс.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работу Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
кубань
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960545_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a5ff0a98488cf2e294c0c702276b03ea.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, керчь, транспорт, новости, новости крыма
Как работает Керченская паромная переправа 30 марта

Минтранс: Керченская переправа 30 марта работает штатно и без штормовых предупреждений

09:53 30.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг, 30 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Погода в Керченском проливе

Погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 марта ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, вечером небольшие осадки, видимость хорошая, в осадках 2-4 км, волна 20-70 см, температура воздуха +4-6 температура воды в море +8-9 градусов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне.
Штормовое предупреждение действует в Крыму с 27 по 30 марта.

Очередь на переправу

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, очереди на Керченскую переправу в данный момент ожидают 397 машин.
"С утра 30 марта на парковке в поселке Ильич находятся 397 машин. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", - информирует Оперштаб.
Уточняется, что за минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров.

Работа паромов на Керченской переправе

После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 891 рейс.
"С начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября по 30 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 114 578 пассажиров, 91 393 единицы автотранспорта и 11 425 железнодорожных вагонов", - добавили в Минтрансе.
Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керченская переправа возобновила работу
Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины
Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКубаньКрымКерчьТранспортНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты
10:51Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению - адвокат
10:34В Симферополе машина с людьми улетела с обрыва в водохранилище
10:21Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:05В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное
09:53Как работает Керченская паромная переправа 30 марта
09:44Контрнаступление ВСУ: в Госдуме ответили на заявления Киева
09:12"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому
09:02Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУ
08:51Керченская переправа возобновила работу
08:43Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически
08:19Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта
07:55Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение
07:26Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых
07:03В Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВД
00:01Ночные заморозки и дождь со снегом: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 марта
23:25Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту
22:08В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина
21:59Главные события и заявления дня: 29 марта
Лента новостейМолния