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Как работает Керченская паромная переправа 30 марта
Как работает Керченская паромная переправа 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Как работает Керченская паромная переправа 30 марта
Керченская переправа в четверг, 30 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T09:53
2023-03-30T09:53
2023-03-30T09:53
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг, 30 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.Ранее сообщалось, что керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне.Штормовое предупреждение действует в Крыму с 27 по 30 марта.Очередь на переправуПо данным Оперативного штаба Краснодарского края, очереди на Керченскую переправу в данный момент ожидают 397 машин.Уточняется, что за минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 891 рейс.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работу Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, керчь, транспорт, новости, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг, 30 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
Погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 марта ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, вечером небольшие осадки, видимость хорошая, в осадках 2-4 км, волна 20-70 см, температура воздуха +4-6 температура воды в море +8-9 градусов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что керченская паромная переправа возобновила работу
после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне.
Штормовое предупреждение действует в Крыму с 27 по 30 марта.
Очередь на переправу
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, очереди на Керченскую переправу в данный момент ожидают 397 машин.
"С утра 30 марта на парковке в поселке Ильич находятся 397 машин. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", - информирует Оперштаб.
Уточняется, что за минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров.
Работа паромов на Керченской переправе
После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 891 рейс.
"С начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября по 30 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 114 578 пассажиров, 91 393 единицы автотранспорта и 11 425 железнодорожных вагонов", - добавили в Минтрансе.
Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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