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Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Керченская переправа возобновила работу
Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Керченская переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T08:51
2023-03-30T08:51
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Штормовое предупреждение действует в Крыму с 27 марта. В ночь на 29 марта Керченский морской порт сообщил о приостановке работы переправы из-за усиления ветра до 18 м/с. В связи с этим образовалась очередьиз грузовиков, ожидающих проезда через пролив. По состоянию на утро среды на кубанской стороне переправы в Крым ожидали 272 фуры.В МЧС предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Крыму и в ближайшие сутки. По прогнозам метеорологов, 30 марта в Крыму ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха днем составит +1…+6 градусов.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катераОчередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машиныМетровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
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РИА Новости Крым
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96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости, новости крыма, транспорт, кубань
Керченская переправа возобновила работу

МЧС Крыма: работа Керченской паромной переправы возобновлена

08:51 30.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГрузопассажирский паром "Гликофилоуса III" в акватории порта "Кавказ" Керченской паромной переправы.
Грузопассажирский паром Гликофилоуса III в акватории порта Кавказ Керченской паромной переправы. - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Штормовое предупреждение действует в Крыму с 27 марта. В ночь на 29 марта Керченский морской порт сообщил о приостановке работы переправы из-за усиления ветра до 18 м/с. В связи с этим образовалась очередьиз грузовиков, ожидающих проезда через пролив. По состоянию на утро среды на кубанской стороне переправы в Крым ожидали 272 фуры.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на утро четверга движение паромов осуществляется в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале МЧС.
В МЧС предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Крыму и в ближайшие сутки. По прогнозам метеорологов, 30 марта в Крыму ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха днем составит +1…+6 градусов.
Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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