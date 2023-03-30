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Керченская переправа возобновила работу

Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Керченская переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T08:51

2023-03-30T08:51

2023-03-30T08:51

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды, которая обрушилась на полуостров накануне. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Штормовое предупреждение действует в Крыму с 27 марта. В ночь на 29 марта Керченский морской порт сообщил о приостановке работы переправы из-за усиления ветра до 18 м/с. В связи с этим образовалась очередьиз грузовиков, ожидающих проезда через пролив. По состоянию на утро среды на кубанской стороне переправы в Крым ожидали 272 фуры.В МЧС предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Крыму и в ближайшие сутки. По прогнозам метеорологов, 30 марта в Крыму ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха днем составит +1…+6 градусов.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катераОчередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машиныМетровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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