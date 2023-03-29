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В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катера - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катера
В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катера - РИА Новости Крым, 29.03.2023
В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катера
Из-за усиления ветра временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, а в Севастополе не ходят катера. РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T07:59
2023-03-29T08:00
керченская паромная переправа
транспорт
севастополь
крым
новости крыма
керчь
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штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Из-за усиления ветра временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, а в Севастополе не ходят катера.В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в свою очередь, проинформировали, что из-за неблагоприятных погодных условий морской транспорт приостанавливает движение с 8.00."На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - добавили в ведомстве.Сложные погодные условия сохранятся в Крыму в ближайшие два дня. По прогнозам метеорологов, 29 марта на полуострове ожидаются дожди и мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на паромы в Крым выросла в два разаСильный штормовой ветер обрушится на СевастопольВ апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта
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4.7
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керченская паромная переправа, транспорт, севастополь, крым, новости крыма, керчь, крымская погода, штормовое предупреждение
В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катера

Ветер остановил работу Керченской паромной переправы и катеров в Севастополе

07:59 29.03.2023 (обновлено: 08:00 29.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Из-за усиления ветра временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, а в Севастополе не ходят катера.
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 18 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении крымского главка МЧС.
В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в свою очередь, проинформировали, что из-за неблагоприятных погодных условий морской транспорт приостанавливает движение с 8.00.
"На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - добавили в ведомстве.
Сложные погодные условия сохранятся в Крыму в ближайшие два дня. По прогнозам метеорологов, 29 марта на полуострове ожидаются дожди и мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов.
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Керченская паромная переправаТранспортСевастопольКрымНовости КрымаКерчьКрымская погодаШтормовое предупреждение
 
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