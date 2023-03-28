https://crimea.ria.ru/20230328/v-aprele-zemlyu-nakroyut-magnitnye-buri---geomagnitnaya-karta-1127784472.html
В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта
В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта
В апреле землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T08:01
2023-03-28T08:01
2023-03-28T08:01
космос
магнитные бури
общество
здоровье
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b76ca5b8e7983754c4575301e67416d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В апреле землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Магнитные бури в апрелеПо данным ученых, первая половина апреля будут относительно спокойной: слабые геомагнитные возмущения ожидаются 1, 10, 11, 16 и 18 числа, но эти вспышки не достигнут серьезных значений.Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Спокойный остаток мартаВ последние дни марта и в остальные дни апреля, по данным лаборатории, геомагнитных штормов и бурь не ожидается. Ученые не прогнозируют даже слабых возмущений, вероятность минимальна - не более 5%.Единственный день, когда метечувствительные люди могут ощутить небольшое магнитосферное волнение, - 31 марта.Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидКрупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_0b99010a85bcf467d22a0117e5d5d903.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, магнитные бури, общество, здоровье, новости, в мире
В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта
Астрономы прогнозируют на апрель ряд геомагнитных возмущений
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым
. В апреле землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Магнитные бури в апреле
По данным ученых, первая половина апреля будут относительно спокойной: слабые геомагнитные возмущения ожидаются 1, 10, 11, 16 и 18 числа, но эти вспышки не достигнут серьезных значений.
Первый апрельский магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 20 числа, второй, такой же силы - уже на следующий день - 21 апреля.
Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.
Спокойный остаток марта
В последние дни марта и в остальные дни апреля, по данным лаборатории, геомагнитных штормов и бурь не ожидается. Ученые не прогнозируют даже слабых возмущений, вероятность минимальна - не более 5%.
Единственный день, когда метечувствительные люди могут ощутить небольшое магнитосферное волнение, - 31 марта.
Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
Читайте также на РИА Новости Крым: