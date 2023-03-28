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В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта
В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта
В апреле землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T08:01
2023-03-28T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В апреле землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Магнитные бури в апрелеПо данным ученых, первая половина апреля будут относительно спокойной: слабые геомагнитные возмущения ожидаются 1, 10, 11, 16 и 18 числа, но эти вспышки не достигнут серьезных значений.Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Спокойный остаток мартаВ последние дни марта и в остальные дни апреля, по данным лаборатории, геомагнитных штормов и бурь не ожидается. Ученые не прогнозируют даже слабых возмущений, вероятность минимальна - не более 5%.Единственный день, когда метечувствительные люди могут ощутить небольшое магнитосферное волнение, - 31 марта.Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидКрупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
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космос, магнитные бури, общество, здоровье, новости, в мире
В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта

Астрономы прогнозируют на апрель ряд геомагнитных возмущений

08:01 28.03.2023
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В апреле землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Магнитные бури в апреле

По данным ученых, первая половина апреля будут относительно спокойной: слабые геомагнитные возмущения ожидаются 1, 10, 11, 16 и 18 числа, но эти вспышки не достигнут серьезных значений.
Первый апрельский магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 20 числа, второй, такой же силы - уже на следующий день - 21 апреля.
Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.

Спокойный остаток марта

В последние дни марта и в остальные дни апреля, по данным лаборатории, геомагнитных штормов и бурь не ожидается. Ученые не прогнозируют даже слабых возмущений, вероятность минимальна - не более 5%.
Единственный день, когда метечувствительные люди могут ощутить небольшое магнитосферное волнение, - 31 марта.
Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
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