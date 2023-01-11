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Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
В последние десять дней ученые фиксируют мощные солнечные взрывы, последняя вспышка высшего класса произошла в ночь на 11 января. Как сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T19:41
2023-01-11T19:41
2023-01-11T15:16
космос
общество
магнитные бури
новости
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В последние десять дней ученые фиксируют мощные солнечные взрывы, последняя вспышка высшего класса произошла в ночь на 11 января. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, этот всплеск солнечной активности крупнейший с 2017 года. Три мощных удараСпециалисты называют такую активность Солнца неожиданной, пока считают всплески локальными, но предполагают, что они будут усиливаться, достигнув максимума через два-три года. По данным ученых, сейчас почти все взрывы сосредоточены в одной области Солнца – вблизи восточного края звезды.Тревожная тенденцияВ целом тенденции к снижению солнечной активности ученые не видят, но рассчитывают хотя бы на временное уменьшение всплеска, поскольку из-за вращения Солнца эпицентр взрывов перемещается в сторону Земли:"Если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо солнечных взрывов начнет достигать нашей планеты. На настоящий момент потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из атмосферы Солнца, бьют мимо Земли. Сейчас на их пути находится планета Венера, расположенная в данный момент слева от Солнца", – уточняют в лаборатории.Ранее ученые спрогнозировали серию магнитных бурь, которые пронесутся над Землей в январе. Их уровень будет не высоким и не превысит отметки G1.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидМеждународная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик ШустовПочему не стоит бояться магнитных бурь
https://crimea.ria.ru/20221229/v-yanvare-nad-zemley-pronesutsya-magnitnye-buri---uchenye-nazvali-daty-1126184096.html
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космос, общество, магнитные бури, новости, наука и технологии
Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
Ученые в январе фиксируют самый большой всплеск солнечной активности с 2017 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В последние десять дней ученые фиксируют мощные солнечные взрывы, последняя вспышка высшего класса произошла в ночь на 11 января. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, этот всплеск солнечной активности крупнейший с 2017 года.
Три мощных удара
"За прошедшие 10 дней Солнце произвело уже три вспышки высшего класса X. Последняя из них зарегистрирована сегодня ночью около двух часов по московскому времени. Максимум излучения пришелся на 01:47", – констатируют ученые и поясняют, что взрывы класса X в сотню раз превышают по мощности обычные вспышки класса C.
Специалисты называют такую активность Солнца неожиданной, пока считают всплески локальными, но предполагают, что они будут усиливаться, достигнув максимума через два-три года. По данным ученых, сейчас почти все взрывы сосредоточены в одной области Солнца – вблизи восточного края звезды.
"Удивительным является, что энергия данного центра до сих пор не исчерпалась за несколько дней крупных взрывов. Чтобы охарактеризовать их мощность, достаточно сказать, что энергия каждого в тысячи раз превышает полную энергию, произведенную человечеством за всю историю существования", – уточняется в сообщении.
Тревожная тенденция
В целом тенденции к снижению солнечной активности ученые не видят, но рассчитывают хотя бы на временное уменьшение всплеска, поскольку из-за вращения Солнца эпицентр взрывов перемещается в сторону Земли:
"Если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо солнечных взрывов начнет достигать нашей планеты. На настоящий момент потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из атмосферы Солнца, бьют мимо Земли. Сейчас на их пути находится планета Венера, расположенная в данный момент слева от Солнца", – уточняют в лаборатории.
Ранее ученые спрогнозировали серию магнитных бурь
, которые пронесутся над Землей в январе. Их уровень будет не высоким и не превысит отметки G1.
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