Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/krupneyshie-za-pyatiletku-na-solntse-fiksiruyut-moschnye-vspyshki-1126341115.html
Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
В последние десять дней ученые фиксируют мощные солнечные взрывы, последняя вспышка высшего класса произошла в ночь на 11 января. Как сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T19:41
2023-01-11T15:16
космос
общество
магнитные бури
новости
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/17/1120961125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f0ef8c6ff1ac9a5746d783154681beb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В последние десять дней ученые фиксируют мощные солнечные взрывы, последняя вспышка высшего класса произошла в ночь на 11 января. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, этот всплеск солнечной активности крупнейший с 2017 года. Три мощных удараСпециалисты называют такую активность Солнца неожиданной, пока считают всплески локальными, но предполагают, что они будут усиливаться, достигнув максимума через два-три года. По данным ученых, сейчас почти все взрывы сосредоточены в одной области Солнца – вблизи восточного края звезды.Тревожная тенденцияВ целом тенденции к снижению солнечной активности ученые не видят, но рассчитывают хотя бы на временное уменьшение всплеска, поскольку из-за вращения Солнца эпицентр взрывов перемещается в сторону Земли:"Если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо солнечных взрывов начнет достигать нашей планеты. На настоящий момент потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из атмосферы Солнца, бьют мимо Земли. Сейчас на их пути находится планета Венера, расположенная в данный момент слева от Солнца", – уточняют в лаборатории.Ранее ученые спрогнозировали серию магнитных бурь, которые пронесутся над Землей в январе. Их уровень будет не высоким и не превысит отметки G1.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидМеждународная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик ШустовПочему не стоит бояться магнитных бурь
https://crimea.ria.ru/20221229/v-yanvare-nad-zemley-pronesutsya-magnitnye-buri---uchenye-nazvali-daty-1126184096.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/17/1120961125_160:0:1724:1173_1920x0_80_0_0_44390122b6f9a15953b7fc2e64c116d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, общество, магнитные бури, новости, наука и технологии
Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки

Ученые в январе фиксируют самый большой всплеск солнечной активности с 2017 года

19:41 11.01.2023
 
© Pixabay/ipicgr Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Pixabay/ipicgr
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В последние десять дней ученые фиксируют мощные солнечные взрывы, последняя вспышка высшего класса произошла в ночь на 11 января. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, этот всплеск солнечной активности крупнейший с 2017 года.

Три мощных удара

"За прошедшие 10 дней Солнце произвело уже три вспышки высшего класса X. Последняя из них зарегистрирована сегодня ночью около двух часов по московскому времени. Максимум излучения пришелся на 01:47", – констатируют ученые и поясняют, что взрывы класса X в сотню раз превышают по мощности обычные вспышки класса C.
Специалисты называют такую активность Солнца неожиданной, пока считают всплески локальными, но предполагают, что они будут усиливаться, достигнув максимума через два-три года. По данным ученых, сейчас почти все взрывы сосредоточены в одной области Солнца – вблизи восточного края звезды.
"Удивительным является, что энергия данного центра до сих пор не исчерпалась за несколько дней крупных взрывов. Чтобы охарактеризовать их мощность, достаточно сказать, что энергия каждого в тысячи раз превышает полную энергию, произведенную человечеством за всю историю существования", – уточняется в сообщении.
Солнце - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 20:34
В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты

Тревожная тенденция

В целом тенденции к снижению солнечной активности ученые не видят, но рассчитывают хотя бы на временное уменьшение всплеска, поскольку из-за вращения Солнца эпицентр взрывов перемещается в сторону Земли:
"Если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо солнечных взрывов начнет достигать нашей планеты. На настоящий момент потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из атмосферы Солнца, бьют мимо Земли. Сейчас на их пути находится планета Венера, расположенная в данный момент слева от Солнца", – уточняют в лаборатории.
Ранее ученые спрогнозировали серию магнитных бурь, которые пронесутся над Землей в январе. Их уровень будет не высоким и не превысит отметки G1.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
Международная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик Шустов
Почему не стоит бояться магнитных бурь
 
космосОбществоМагнитные буриНовостиНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
19:57Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема
19:41Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
19:15Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара
18:56Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
18:38В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
18:37Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
18:24Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
18:18В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
17:39В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
17:18Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
16:41Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
16:32Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
15:42ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП
15:37Путин назвал шесть приоритетных направлений для России
15:27"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
15:24Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин
15:21В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус
15:09Путин: с Россией в 2022 году не произошло ничего, что предрекал противник
15:00Аксенов наградил бойцов из Крыма
Лента новостейМолния