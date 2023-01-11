https://crimea.ria.ru/20230111/krupneyshie-za-pyatiletku-na-solntse-fiksiruyut-moschnye-vspyshki-1126341115.html

Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки

Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки

В последние десять дней ученые фиксируют мощные солнечные взрывы, последняя вспышка высшего класса произошла в ночь на 11 января. Как сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T19:41

2023-01-11T19:41

2023-01-11T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В последние десять дней ученые фиксируют мощные солнечные взрывы, последняя вспышка высшего класса произошла в ночь на 11 января. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, этот всплеск солнечной активности крупнейший с 2017 года. Три мощных удараСпециалисты называют такую активность Солнца неожиданной, пока считают всплески локальными, но предполагают, что они будут усиливаться, достигнув максимума через два-три года. По данным ученых, сейчас почти все взрывы сосредоточены в одной области Солнца – вблизи восточного края звезды.Тревожная тенденцияВ целом тенденции к снижению солнечной активности ученые не видят, но рассчитывают хотя бы на временное уменьшение всплеска, поскольку из-за вращения Солнца эпицентр взрывов перемещается в сторону Земли:"Если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо солнечных взрывов начнет достигать нашей планеты. На настоящий момент потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из атмосферы Солнца, бьют мимо Земли. Сейчас на их пути находится планета Венера, расположенная в данный момент слева от Солнца", – уточняют в лаборатории.Ранее ученые спрогнозировали серию магнитных бурь, которые пронесутся над Землей в январе. Их уровень будет не высоким и не превысит отметки G1.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидМеждународная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик ШустовПочему не стоит бояться магнитных бурь

https://crimea.ria.ru/20221229/v-yanvare-nad-zemley-pronesutsya-magnitnye-buri---uchenye-nazvali-daty-1126184096.html

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, общество, магнитные бури, новости, наука и технологии