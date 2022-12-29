https://crimea.ria.ru/20221229/v-yanvare-nad-zemley-pronesutsya-magnitnye-buri---uchenye-nazvali-daty-1126184096.html

В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты

В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты - РИА Новости Крым, 29.12.2022

В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты

В январе над Землей пронесется серия магнитных бурь. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень магнитосферных возмущений будет не... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T20:34

2022-12-29T20:34

2022-12-29T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В январе над Землей пронесется серия магнитных бурь. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень магнитосферных возмущений будет не высоким и не превысит отметки G1.По данным ученых, первая в новом году магнитная буря уровня G1 накроет землю 3 января, на следующий день геомагнитный фон также будет значительно повышен.Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде>>Далее магнитосферное возмущение ожидается 18 января, а уже на следующий день вспышки на солнце спровоцируют двухдневный геомангнитный шторм - 19 и 20 января.Еще одна магнитная буря прогнозируется на 23 января, 24 числа геомагнитный фон немного понизится , но все же будет неспокойным еще в течение суток.В ближайшие дни, по предварительной информации, магнитосфера будет спокойной.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид>>Международная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик Шустов>>В ближайшие дни, по предварительной информации, магнитосфера будет спокойной, как и на новогодние праздники>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, погода, астропрогноз