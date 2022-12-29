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В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты
В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты - РИА Новости Крым, 29.12.2022
В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты
В январе над Землей пронесется серия магнитных бурь. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень магнитосферных возмущений будет не... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T20:34
2022-12-29T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В январе над Землей пронесется серия магнитных бурь. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень магнитосферных возмущений будет не высоким и не превысит отметки G1.По данным ученых, первая в новом году магнитная буря уровня G1 накроет землю 3 января, на следующий день геомагнитный фон также будет значительно повышен.Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде&gt;&gt;Далее магнитосферное возмущение ожидается 18 января, а уже на следующий день вспышки на солнце спровоцируют двухдневный геомангнитный шторм - 19 и 20 января.Еще одна магнитная буря прогнозируется на 23 января, 24 числа геомагнитный фон немного понизится , но все же будет неспокойным еще в течение суток.В ближайшие дни, по предварительной информации, магнитосфера будет спокойной.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид&gt;&gt;Международная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик Шустов&gt;&gt;В ближайшие дни, по предварительной информации, магнитосфера будет спокойной, как и на новогодние праздники&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье, погода, астропрогноз
В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты

Ученые прогнозируют серию магнитных бурь в январе

20:34 29.12.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В январе над Землей пронесется серия магнитных бурь. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень магнитосферных возмущений будет не высоким и не превысит отметки G1.
По данным ученых, первая в новом году магнитная буря уровня G1 накроет землю 3 января, на следующий день геомагнитный фон также будет значительно повышен.
Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде>>
Далее магнитосферное возмущение ожидается 18 января, а уже на следующий день вспышки на солнце спровоцируют двухдневный геомангнитный шторм - 19 и 20 января.
Еще одна магнитная буря прогнозируется на 23 января, 24 числа геомагнитный фон немного понизится , но все же будет неспокойным еще в течение суток.
В ближайшие дни, по предварительной информации, магнитосфера будет спокойной.
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