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Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины
Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины
В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 272 автомобиля, информирует краевой оперштаб. Днем ранее сообщалось о 178 машинах, за сутки до... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T11:54
2023-03-29T11:54
керченская паромная переправа
транспорт
крым
новости крыма
керчь
кубань
керченский пролив
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 272 автомобиля, информирует краевой оперштаб. Днем ранее сообщалось о 178 машинах, за сутки до этого – о 77 авто.За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 270 автомобилей и 316 пассажиров.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 114,4 тысячи пассажиров, 91,2 тысячи единиц автотранспорта и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов. В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Как сообщалось, в Керченском проливе в среду действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Работа паромной переправы приостановлена. Минтранс России сообщил о том, что в проливе поднялись метровые волны и дует ветер до 17 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправеВ Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катераОчередь на паромы в Крым выросла в два раза
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, керченский пролив, штормовое предупреждение
Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины

Оперштаб Кубани: из-за шторма на Керченской переправе образовалась очередь в 272 машины

11:54 29.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 272 автомобиля, информирует краевой оперштаб. Днем ранее сообщалось о 178 машинах, за сутки до этого – о 77 авто.
За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 270 автомобилей и 316 пассажиров.
"29 марта на парковке в поселке Ильич находится 272 машины. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 114,4 тысячи пассажиров, 91,2 тысячи единиц автотранспорта и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов. В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Как сообщалось, в Керченском проливе в среду действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Работа паромной переправы приостановлена. Минтранс России сообщил о том, что в проливе поднялись метровые волны и дует ветер до 17 м/с.
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