https://crimea.ria.ru/20230329/ochered-rastet-paromy-v-krym-ozhidayut-272-mashiny-1127835394.html

Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины

Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины

В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 272 автомобиля, информирует краевой оперштаб. Днем ранее сообщалось о 178 машинах, за сутки до... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T11:54

2023-03-29T11:54

2023-03-29T11:54

керченская паромная переправа

транспорт

крым

новости крыма

керчь

кубань

керченский пролив

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 272 автомобиля, информирует краевой оперштаб. Днем ранее сообщалось о 178 машинах, за сутки до этого – о 77 авто.За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 270 автомобилей и 316 пассажиров.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 114,4 тысячи пассажиров, 91,2 тысячи единиц автотранспорта и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов. В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Как сообщалось, в Керченском проливе в среду действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Работа паромной переправы приостановлена. Минтранс России сообщил о том, что в проливе поднялись метровые волны и дует ветер до 17 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправеВ Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катераОчередь на паромы в Крым выросла в два раза

крым

керчь

кубань

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, керченский пролив, штормовое предупреждение