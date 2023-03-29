https://crimea.ria.ru/20230329/metrovye-volny-i-shtormovoy-veter-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-1127830159.html

Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе

Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе

Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за сильного ветра и высоких волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T10:12

2023-03-29T10:12

2023-03-29T10:12

керченская паромная переправа

штормовое предупреждение

транспорт

крым

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керченский пролив

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за сильного ветра и высоких волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.По информации республиканского главка МЧС России, в ночь на среду из-за непогоды переправа временно приостановила работу.Трафик на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения паромы перевезли через Керченский пролив более 91 тысячи автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 114 461 пассажира, 91 292 единицы автотранспорта и 11 425 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 889 рейсов", - уточнили в Минтрансе.В непосредственной близости к переправе организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть. По состоянию на вторник в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стояли 178 автомобилей. Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61. Все они стоят на накопительной парковке на кубанской стороне.Штормовое предупреждение для КрымаВ МЧС предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Крыму в ближайшие два дня. По прогнозам метеорологов, 29 и 30 марта в Крыму ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катераОчередь на паромы в Крым выросла в два разаСитуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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