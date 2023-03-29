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Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за сильного ветра и высоких волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T10:12
2023-03-29T10:12
керченская паромная переправа
штормовое предупреждение
транспорт
крым
новости крыма
керчь
кубань
керченский пролив
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за сильного ветра и высоких волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.По информации республиканского главка МЧС России, в ночь на среду из-за непогоды переправа временно приостановила работу.Трафик на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения паромы перевезли через Керченский пролив более 91 тысячи автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 114 461 пассажира, 91 292 единицы автотранспорта и 11 425 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 889 рейсов", - уточнили в Минтрансе.В непосредственной близости к переправе организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть. По состоянию на вторник в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стояли 178 автомобилей. Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61. Все они стоят на накопительной парковке на кубанской стороне.Штормовое предупреждение для КрымаВ МЧС предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Крыму в ближайшие два дня. По прогнозам метеорологов, 29 и 30 марта в Крыму ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катераОчередь на паромы в Крым выросла в два разаСитуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждение
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Новости
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, штормовое предупреждение, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, керченский пролив, минтранс россии
Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе

Штормовое предупреждение действует на Керченской переправе из-за ветра и метровых волн

10:12 29.03.2023
 
© Фото: pixabayШторм в море
Шторм в море
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за сильного ветра и высоких волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром 12-17 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 29 марта ветер северо-западный 12-17 м/с, без осадков, видимость хорошая. Волна 70-120 см, температура воздуха +5…7 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации республиканского главка МЧС России, в ночь на среду из-за непогоды переправа временно приостановила работу.

Трафик на Керченской переправе

После запуска морского сообщения паромы перевезли через Керченский пролив более 91 тысячи автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 114 461 пассажира, 91 292 единицы автотранспорта и 11 425 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 889 рейсов", - уточнили в Минтрансе.
В непосредственной близости к переправе организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть. По состоянию на вторник в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стояли 178 автомобилей. Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61. Все они стоят на накопительной парковке на кубанской стороне.

Штормовое предупреждение для Крыма

В МЧС предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Крыму в ближайшие два дня. По прогнозам метеорологов, 29 и 30 марта в Крыму ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов.
Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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Керченская паромная переправаШтормовое предупреждениеТранспортКрымНовости КрымаКерчьКубаньКерченский проливМинтранс России
 
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