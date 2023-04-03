https://crimea.ria.ru/20230403/dozhd-i-utrenniy-tuman-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-3-aprelya-1127931385.html
Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля
Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля
В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-03T00:01
2023-04-03T00:01
2023-04-02T15:44
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130863_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_174a2b9446ed92caf9130255376293ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15.В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем воздух прогреется до +13.В Евпатории, Феодосии и Судаке аналогичные температурные показатели и тоже дождливо.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130863_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f1e2627a4a0e1de4b01ed02968a88d59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма, крым
Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля
В понедельник в Крыму ожидают сильные дожди и до 16 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +1…6, днем +12…17, в горах +6…11", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +15...+17.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15.
В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем воздух прогреется до +13.
В Евпатории, Феодосии и Судаке аналогичные температурные показатели и тоже дождливо.
Читайте также на РИА Новости Крым: