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Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля
Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля
В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-03T00:01
2023-04-02T15:44
погода
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крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15.В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем воздух прогреется до +13.В Евпатории, Феодосии и Судаке аналогичные температурные показатели и тоже дождливо.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
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4.7
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Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля

В понедельник в Крыму ожидают сильные дожди и до 16 градусов тепла

00:01 03.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +1…6, днем +12…17, в горах +6…11", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +15...+17.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15.
В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем воздух прогреется до +13.
В Евпатории, Феодосии и Судаке аналогичные температурные показатели и тоже дождливо.
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 3 апреля
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