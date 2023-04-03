https://crimea.ria.ru/20230403/dozhd-i-utrenniy-tuman-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-3-aprelya-1127931385.html

Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля

Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля

В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-03T00:01

2023-04-03T00:01

2023-04-02T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15.В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем воздух прогреется до +13.В Евпатории, Феодосии и Судаке аналогичные температурные показатели и тоже дождливо.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача

https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html

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судак

феодосия

евпатория

крым

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2023

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