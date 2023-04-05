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Как работает Керченская переправа 5 апреля

Как работает Керченская переправа 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Как работает Керченская переправа 5 апреля

В связи с прогнозируемыми сильными осадками в Керченском проливе вводится штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T10:03

2023-04-05T10:03

2023-04-05T10:38

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В связи с прогнозируемыми сильными осадками в Керченском проливе вводится штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Осадки в Керченском проливеСогласно прогнозу, подготовленному сотрудниками Росгидромета, в среду, 5 апреля ветер в проливе ожидается юго-восточного и южного направления 6-11 м/с, местами до 14 м/с. В эти сутки синоптики прогнозируют сильный дождь, ожидается гроза.Видимость во время дождя 500-1000 м, высота волны будет достигать 70-120 см, температура воздуха +13…+15 градусов, морская вода: +9…+10 градусов.Альтернативный путь и работа переправыПоскольку работа паромной переправы напрямую зависит от погодных условий, водителям следует следить за прогнозами синоптиков, чтобы объективно оценивать обстановку на переправе. В случае остановки движения паромов водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом, который проходит через новые российские регионы.С момента возобновления работы Керченской паромной переправы, с ночи на 9 октября по 5 апреля через пролив в обе стороны переправлено всего 119 257 пассажиров, 95 447 единиц автотранспорта и 11 866 ж/д вагонов. В общей сложности паромы, которые курсируют на линии, выполнили уже 2 992 рейса.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковВ Севастополе остановлена работа паромной переправы в АртбухтеОхрану Крымского моста усилят перед сезоном

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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