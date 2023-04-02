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В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте

В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте - РИА Новости Крым, 02.04.2023

В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте

В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье Дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T16:01

2023-04-02T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Отмечается, что работа парома восстановится уже в ближайшее время - до 16:30.Ранее Минтранс России сообщил о том, что в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. При этом об остановке паромного сообщения в проливе не сообщается. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогуРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяОхрану Крымского моста усилят перед сезоном

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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