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В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте - РИА Новости Крым, 02.04.2023
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье Дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Отмечается, что работа парома восстановится уже в ближайшее время - до 16:30.Ранее Минтранс России сообщил о том, что в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. При этом об остановке паромного сообщения в проливе не сообщается. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогуРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяОхрану Крымского моста усилят перед сезоном
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севастополь, транспорт, крым, новости крыма, общество
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте

В Севастополе временно остановлено движение морского парома

16:01 02.04.2023 (обновлено: 16:19 02.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Паром временно приостановил движение на линии "Артиллерийская бухта - Северная" по техническим причинам", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что работа парома восстановится уже в ближайшее время - до 16:30.
Ранее Минтранс России сообщил о том, что в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. При этом об остановке паромного сообщения в проливе не сообщается.
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