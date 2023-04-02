https://crimea.ria.ru/20230402/v-sevastopole-ostanovlena-rabota-paromnoy-perepravy-v-artbukhte-1127932554.html
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте - РИА Новости Крым, 02.04.2023
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье Дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T16:01
2023-04-02T16:01
2023-04-02T16:19
севастополь
транспорт
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a44da870c5546710e02bd8e92f2d0cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Отмечается, что работа парома восстановится уже в ближайшее время - до 16:30.Ранее Минтранс России сообщил о том, что в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. При этом об остановке паромного сообщения в проливе не сообщается. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогуРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяОхрану Крымского моста усилят перед сезоном
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_3e75b859cf30299f47f818fa6dcd7c73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, крым, новости крыма, общество
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе временно остановлено движение морского парома
16:01 02.04.2023 (обновлено: 16:19 02.04.2023)