https://crimea.ria.ru/20230404/grozovaya-burya-nakroet-yug-rossii--reki-mogut-vyyti-iz-beregov-1127980324.html

Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов

Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов

Ливни с грозой и градом накроют Краснодарский край в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T18:46

2023-04-04T18:46

2023-04-04T18:46

кубань

краснодарский край

общество

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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крым

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом накроют Краснодарский край в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.Разлив рек КубаниИз-за обильных осадков прогнозируются подъемы уровней воды в бассейне реки Кубань, местами с превышением неблагоприятных отметок. В частности, это возможно в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах Краснодарского края, предупредили в МЧС.В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности, по возможности не находиться на улице и вблизи рек, где ожидается подъем уровня воды.Шторм в КрымуПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. А в среду, 5 апреля, возможны дожди, местами очень сильные, грозы.В связи с непогодой спасатели предупреждают о рисках возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на дорогах, падения рекламных счетов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуостроваВ Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230402/moschnoe-poteplenie-i-novyy-vitok-kholoda-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1127930484.html

кубань

краснодарский край

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, общество, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, крым, погода в крыму