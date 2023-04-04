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Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов
Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов
Ливни с грозой и градом накроют Краснодарский край в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T18:46
2023-04-04T18:46
кубань
краснодарский край
общество
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом накроют Краснодарский край в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.Разлив рек КубаниИз-за обильных осадков прогнозируются подъемы уровней воды в бассейне реки Кубань, местами с превышением неблагоприятных отметок. В частности, это возможно в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах Краснодарского края, предупредили в МЧС.В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности, по возможности не находиться на улице и вблизи рек, где ожидается подъем уровня воды.Шторм в КрымуПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. А в среду, 5 апреля, возможны дожди, местами очень сильные, грозы.В связи с непогодой спасатели предупреждают о рисках возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на дорогах, падения рекламных счетов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуостроваВ Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230402/moschnoe-poteplenie-i-novyy-vitok-kholoda-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1127930484.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, общество, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, крым, погода в крыму
Грозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов

МЧС: штормовое предупреждение объявлено на Кубани из-за ливней с грозой и градом

18:46 04.04.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом накроют Краснодарский край в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.
"5, 6 апреля и утром 7 апреля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с", - говорится на официальном портале ведомства.

Разлив рек Кубани

Из-за обильных осадков прогнозируются подъемы уровней воды в бассейне реки Кубань, местами с превышением неблагоприятных отметок. В частности, это возможно в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах Краснодарского края, предупредили в МЧС.
В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности, по возможности не находиться на улице и вблизи рек, где ожидается подъем уровня воды.
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Шторм в Крыму

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. А в среду, 5 апреля, возможны дожди, местами очень сильные, грозы.
В связи с непогодой спасатели предупреждают о рисках возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на дорогах, падения рекламных счетов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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