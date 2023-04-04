https://crimea.ria.ru/20230404/neozhidannoe-kolichestvo-skolko-vesnoy-sedat-fruktov-i-ovoschey-1127914331.html

Неожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей

Неожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Неожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей

С весенним авитаминозом можно бороться при помощи комплекса витаминов. Но самый простой способ – ежедневно съедать столько овощей и фруктов, сколько помещается... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T08:45

2023-04-04T08:45

2023-04-04T08:45

радио "спутник в крыму"

общество

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Врач Доля обозначила необходимое в сутки количество овощей и фруктов весной Врач Доля обозначила необходимое в сутки количество овощей и фруктов весной audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. С весенним авитаминозом можно бороться при помощи комплекса витаминов. Но самый простой способ – ежедневно съедать столько овощей и фруктов, сколько помещается на ладони. Такой совет в эфире в радио "Спутник в Крыму" дала кардиолог, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медакадемии им. С.И. Георгиевского Елена Доля.Кроме того, отмечает доктор, особенно важно восполнять весной дефицит витамина D."Самое простое – это 30-минутные прогулки на солнце, сейчас оно еще не опасное", - отметила доктор.Также в целях профилактики авитаминоза следует принимать витаминные комплексы и стараться избегать стрессовых ситуаций. Для того, чтобы минимизировать пагубное влияние стресса на организм, Доля рекомендовала практиковать йогу и медитацию, делать дыхательные упражнения."Важно не медикаментозными методами уметь справляться с волнением", - заключила доктор.По ее словам, весенние перепады погоды могут вызывать скачки артериального давления."Нужно прислушиваться к себе. Если изменения погоды вызывают ухудшение самочувствия, но состояние быстро улучшается, это не повод бежать к врачу, но если симптомы сохраняются длительное время, если они необычные и новые, то нужно обратиться к врачу", - сказала Доля, отметив, что по статистике, именно в момент резкого изменения погоды к врачам обращаются с заболеваниями сердца, дыхательной системы и суставов – обостряются хронические заболевания, иногда развиваются острые состояния.Ранее врач аллерголог-иммунолог Людмила Соколова рассказала, что не всегда нехватка витаминов опасна для жизни и здоровья. Но дефицит железа чреват последствиями, поскольку "железо - это способ доставки в организм кислорода".Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвала главные опасности для здоровья кишечникаК каким проблемам организма может привести интервальное голоданиеНе солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите

https://crimea.ria.ru/20230326/kak-borotsya-s-avitaminozom--otvet-vracha-1127743255.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье, мнения, елена доля, крым