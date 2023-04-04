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Неожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей
Неожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Неожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей
С весенним авитаминозом можно бороться при помощи комплекса витаминов. Но самый простой способ – ежедневно съедать столько овощей и фруктов, сколько помещается... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T08:45
2023-04-04T08:45
2023-04-04T08:45
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
здоровье
мнения
елена доля
крым
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Врач Доля обозначила необходимое в сутки количество овощей и фруктов весной
Врач Доля обозначила необходимое в сутки количество овощей и фруктов весной
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. С весенним авитаминозом можно бороться при помощи комплекса витаминов. Но самый простой способ – ежедневно съедать столько овощей и фруктов, сколько помещается на ладони. Такой совет в эфире в радио "Спутник в Крыму" дала кардиолог, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медакадемии им. С.И. Георгиевского Елена Доля.Кроме того, отмечает доктор, особенно важно восполнять весной дефицит витамина D."Самое простое – это 30-минутные прогулки на солнце, сейчас оно еще не опасное", - отметила доктор.Также в целях профилактики авитаминоза следует принимать витаминные комплексы и стараться избегать стрессовых ситуаций. Для того, чтобы минимизировать пагубное влияние стресса на организм, Доля рекомендовала практиковать йогу и медитацию, делать дыхательные упражнения."Важно не медикаментозными методами уметь справляться с волнением", - заключила доктор.По ее словам, весенние перепады погоды могут вызывать скачки артериального давления."Нужно прислушиваться к себе. Если изменения погоды вызывают ухудшение самочувствия, но состояние быстро улучшается, это не повод бежать к врачу, но если симптомы сохраняются длительное время, если они необычные и новые, то нужно обратиться к врачу", - сказала Доля, отметив, что по статистике, именно в момент резкого изменения погоды к врачам обращаются с заболеваниями сердца, дыхательной системы и суставов – обостряются хронические заболевания, иногда развиваются острые состояния.Ранее врач аллерголог-иммунолог Людмила Соколова рассказала, что не всегда нехватка витаминов опасна для жизни и здоровья. Но дефицит железа чреват последствиями, поскольку "железо - это способ доставки в организм кислорода".Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвала главные опасности для здоровья кишечникаК каким проблемам организма может привести интервальное голоданиеНе солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье, мнения, елена доля, крым
Неожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей
Врач Доля обозначила необходимое в сутки количество овощей и фруктов весной
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым.
С весенним авитаминозом можно бороться при помощи комплекса витаминов. Но самый простой способ – ежедневно съедать столько овощей и фруктов, сколько помещается на ладони. Такой совет в эфире в радио "Спутник в Крыму"
дала кардиолог, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медакадемии им. С.И. Георгиевского Елена Доля.
"В период весны, в период обновления, возникает авитаминоз, с которым можно бороться, и наши пациенты принимают комплекс витаминов. Самое простое – это ежедневно есть овощи и фрукты в количестве, что умещается на ладошке. Также необходимо пить достаточное количество обычной воды, не чая и кофе, не газировки. Необходимы прогулки на свежем воздухе – не менее 45 минут в день. Можете не проехать на маршрутке, а пройти одну-две остановки пешком", - сказала кардиолог.
Кроме того, отмечает доктор, особенно важно восполнять весной дефицит витамина D.
"Самое простое – это 30-минутные прогулки на солнце, сейчас оно еще не опасное", - отметила доктор.
Также в целях профилактики авитаминоза следует принимать витаминные комплексы и стараться избегать стрессовых ситуаций. Для того, чтобы минимизировать пагубное влияние стресса на организм, Доля рекомендовала практиковать йогу и медитацию, делать дыхательные упражнения.
"Важно не медикаментозными методами уметь справляться с волнением", - заключила доктор.
По ее словам, весенние перепады погоды могут вызывать скачки артериального давления.
"Нужно прислушиваться к себе. Если изменения погоды вызывают ухудшение самочувствия, но состояние быстро улучшается, это не повод бежать к врачу, но если симптомы сохраняются длительное время, если они необычные и новые, то нужно обратиться к врачу", - сказала Доля, отметив, что по статистике, именно в момент резкого изменения погоды к врачам обращаются с заболеваниями сердца, дыхательной системы и суставов – обостряются хронические заболевания, иногда развиваются острые состояния.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Людмила Соколова рассказала, что не всегда нехватка витаминов опасна
для жизни и здоровья. Но дефицит железа чреват последствиями, поскольку "железо - это способ доставки в организм кислорода".
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