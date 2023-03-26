https://crimea.ria.ru/20230326/kak-borotsya-s-avitaminozom--otvet-vracha-1127743255.html

Как бороться с авитаминозом – ответ врача

Как бороться с авитаминозом – ответ врача - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Как бороться с авитаминозом – ответ врача

ак правильно пить витамины и как понять, усваиваются они в организме или нет? Можно ли самостоятельно назначать себе витамины? И чем БАДы отличаются от... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T19:14

2023-03-26T19:14

2023-03-26T19:14

радио "спутник в крыму"

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Людмила Соколова, врач аллерголог-иммунолог: как победить авитаминоз Людмила Соколова, врач аллерголог-иммунолог: как победить авитаминоз audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым.ак правильно пить витамины и как понять, усваиваются они в организме или нет? Можно ли самостоятельно назначать себе витамины? И чем БАДы отличаются от лекарств? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответила врач аллерголог-иммунолог Людмила Соколова.Нехватка каких витаминов опаснаНе всегда нехватка витаминов опасна для жизни и здоровья. Но дефицит железа чреват последствиями, поскольку "железо - это способ доставки в организм кислорода"."При дефиците железа создаются условия для системной гипоксии, идет нарушение обмена веществ и сбой функционирования всех систем организма", - поясняет Соколова.Больше всего железа в красном мясе. Но иногда возникают проблемы с его усвоением. Так, по словам доктора, к 45 годам у человека, как правило, появляются хронические гастриты, которые снижают усвоение железа. Бывают кровопотери – геморрой, носовые кровотечения, эрозии в желудке, у женщин – менструальный цикл. Надо выяснить причину дефицита железа и попытаться ее устранить. В этом поможет общий анализ крови.Врач отметила, что витамины группы В – это работа нервной и кроветворной систем. И дефицит этой группы витаминов может привести к тому, что не усваивается железо. Пить или не пить?Потребность организме в витаминах не может быть покрыта даже правильным питанием. Поэтому в профилактических дозах можно пропить витамины и без сдачи анализов. Но при этом помнить, что избыток также нехорош, как и недостаток.Как правило, витамины лучше пить с утра, придерживаясь биологических ритмов. Это касается иммуномодуляторов и гормонов. Последние вечером организм сам вырабатывает, и "если гормоны пить вечером, то организм подумает, что их вырабатывать не надо, и возникнет недостаточность".Витамин D и кальций"Детям для профилактики рахита витамин D обязателен. А также его необходимо принимать пожилым людям. Это связно с обменом кальция, который из костей с годами ухудшается, - продолжает специалист.Людмила Соколова обозначила, что у женщин факторов риска для развития остеопороза больше, чем у мужчин."Но при этом, но нужно помнить, есть если мы употребляем препараты кальция, то это повышает уровень кальция в крови. Для того, чтобы кальций пошел в кости, нужны препараты, которые его туда доставляют", - объясняет она.Витамин С, йод и омега"Почему-то считается, что у аскорбинки есть какой-то иммуномодулирующий эффект. Но это не так. И противовирусным действием она тоже не обладает", - говорит врач.Витамин С вирусы не убивает, но укрепляет стенки сосудов."При недостатке йода начинаются проблемы со щитовидной железой. Дефицит йода восполняется всякими йодсодержащими продуктами – рыбой, морской солью, морепродуктами", - говорит эксперт.Препараты йода назначаются исключительно после обследования, если выявляется проблема.Врач Соколова назвала иллюзией утверждение о том, что Омега 3 снижает "вредный" холестерин. По сути, Омега 3 – это очищенный рыбий жир, "полезный" холестерин.Чем БАДы отличаются от лекарств"БАДы - работают или нет? Нет закона, который бы заставлял поверять эти добавки – работают они или нет. Чтобы лекарство назвать лекарством – оно проходит несколько этапов клинических исследований, которые доказывают, что оно эффективно и безопасно. На пищевые добавки такой процедуры нет. Не ядовитое – и продавайте. Но это не лекарство. А проводить испытания и доказывать – это очень дорого. Надо всегда смотреть состав добавки", - говорит Соколова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать бутерброд полезным завтраком – диетологКак навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициологаКак избавиться от привычки переедать

https://crimea.ria.ru/20220625/kogda-morkovki-nedostatochno-komu-nuzhno-prinimat-vitaminy-dazhe-letom-1123646688.html

https://crimea.ria.ru/20220917/immunolog-nazvala-dva-glavnykh-vitamina-dlya-immuniteta-1124525000.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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