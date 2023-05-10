https://crimea.ria.ru/20230510/v-krymu-ozhidayutsya-zamorozki-1128632853.html

В Крыму ожидаются заморозки

В Крыму ожидаются заморозки - РИА Новости Крым, 10.05.2023

В Крыму ожидаются заморозки

Штормовое предупреждение о заморозках объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T10:19

2023-05-10T10:19

2023-05-10T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о заморозках объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим есть высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, при понижении температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, принять меры по защите насаждений.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец спрогнозировал, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов. По долгосрочным прогнозам, предстоящее лето не будет экстремально засушливым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спасти огород от заморозковРабота Керченской паромной переправы: погода и трафикПрогноз поменялся: каким будет май в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230425/kak-aprelskie-zamorozki-otrazyatsya-na-urozhae-kostochkovykh-i-ozimykh-v-krymu-1128346763.html

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