Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ожидаются заморозки - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230510/v-krymu-ozhidayutsya-zamorozki-1128632853.html
В Крыму ожидаются заморозки
В Крыму ожидаются заморозки - РИА Новости Крым, 10.05.2023
В Крыму ожидаются заморозки
Штормовое предупреждение о заморозках объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T10:19
2023-05-10T10:19
крым
гу мчс рф по республике крым
погода
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
общество
сельское хозяйство
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877010_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ca8d9e4cab702a080e8de04db9b84822.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о заморозках объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим есть высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, при понижении температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, принять меры по защите насаждений.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец спрогнозировал, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов. По долгосрочным прогнозам, предстоящее лето не будет экстремально засушливым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спасти огород от заморозковРабота Керченской паромной переправы: погода и трафикПрогноз поменялся: каким будет май в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230425/kak-aprelskie-zamorozki-otrazyatsya-na-urozhae-kostochkovykh-i-ozimykh-v-krymu-1128346763.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877010_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_6e02170f49b531513cc4fc86bcdc2b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гу мчс рф по республике крым, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество, сельское хозяйство, природа
В Крыму ожидаются заморозки

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков на 11-12 мая

10:19 10.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о заморозках объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до – 2 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим есть высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, при понижении температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, принять меры по защите насаждений.
Цветение абрикоса - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
25 апреля, 12:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец спрогнозировал, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов. По долгосрочным прогнозам, предстоящее лето не будет экстремально засушливым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как спасти огород от заморозков
Работа Керченской паромной переправы: погода и трафик
Прогноз поменялся: каким будет май в Крыму
 
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаОбществоСельское хозяйствоПрирода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор
12:07Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
11:57США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров
11:31Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо
11:15ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
11:05Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
10:50Взрыв и разрушения в Белгородской области - что известно
10:19В Крыму ожидаются заморозки
10:08Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант
09:55Работа Керченской паромной переправы: погода и трафик
09:42В Крыму стартовала короткая рабочая неделя
09:14В небе над Курском сбили беспилотник
08:49Бойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей Мариуполя
08:21Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейх
08:07На поезде с домашним животным: правила путешествий
07:23Больше 20 улиц Симферополя останутся без света в среду - адреса
07:02На Украине признались в отсутствии плана контрнаступления ВСУ
00:01Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 мая
20:07Главные события и заявления дня: 9 мая
Лента новостейМолния