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Работа Керченской паромной переправы: погода и трафик - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Работа Керченской паромной переправы: погода и трафик
Работа Керченской паромной переправы: погода и трафик - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Работа Керченской паромной переправы: погода и трафик
В Керченском проливе в среду небольшой дождь и ветер до 14 м/с, но штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-05-10T09:55
2023-05-10T09:57
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керченская паромная переправа
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Погода на Керченской переправеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 10 мая ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +12…14, температура воды в море +14…15 градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили около 3,6 тысячи рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 144 472 пассажира, 116 280 единиц автотранспорта и 14 869 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 596 рейсов", - отметили в Минтрансе.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в средуВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновМетровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
https://crimea.ria.ru/20230507/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-9-maya-i-do-kontsa-nedeli---fobos-1128561287.html
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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Работа Керченской паромной переправы: погода и трафик

Минтранс: на Керченской паромной переправе 10 мая небольшой дождь и ветер до 14 м/с

09:55 10.05.2023 (обновлено: 09:57 10.05.2023)
 
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В Керченском проливе в среду небольшой дождь и ветер до 14 м/с, но штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 10 мая

Погода на Керченской переправе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 10 мая ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +12…14, температура воды в море +14…15 градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
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Трафик паромной переправы

После запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили около 3,6 тысячи рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 144 472 пассажира, 116 280 единиц автотранспорта и 14 869 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 596 рейсов", - отметили в Минтрансе.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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