https://crimea.ria.ru/20230510/vo-vlasti-antitsiklona-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1128628710.html

Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Погоду над Крымом в среду будет определять скандинавский антициклон. На полуострове ожидаются небольшие дожди и до 15 градусов тепла. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T00:01

2023-05-10T00:01

2023-05-10T00:01

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крымский гидрометцентр

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крымская погода

симферополь

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Погоду над Крымом в среду будет определять скандинавский антициклон. На полуострове ожидаются небольшие дожди и до 15 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12...14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15.На побережье и днем, и ночью ожидаются дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +7...9, днем до 14 градусов тепла.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что к концу текущей недели в Крыму потеплеет до +20 градусов, осадки прекратятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму на 9 мая и до конца недели - ФОБОСДождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 маяПрогноз поменялся: каким будет май в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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