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Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Погоду над Крымом в среду будет определять скандинавский антициклон. На полуострове ожидаются небольшие дожди и до 15 градусов тепла. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T00:01
2023-05-10T00:01
2023-05-10T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Погоду над Крымом в среду будет определять скандинавский антициклон. На полуострове ожидаются небольшие дожди и до 15 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12...14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15.На побережье и днем, и ночью ожидаются дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +7...9, днем до 14 градусов тепла.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что к концу текущей недели в Крыму потеплеет до +20 градусов, осадки прекратятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму на 9 мая и до конца недели - ФОБОСДождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 маяПрогноз поменялся: каким будет май в Крыму
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Во власти антициклона: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму местами дожди и до 15 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Погоду над Крымом в среду будет определять скандинавский антициклон. На полуострове ожидаются небольшие дожди и до 15 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха 10 мая ночью +2…7, на побережье до +10, днем +10…15, в горах +4…9 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12...14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15.
На побережье и днем, и ночью ожидаются дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +7...9, днем до 14 градусов тепла.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что к концу текущей недели в Крыму потеплеет
до +20 градусов, осадки прекратятся.
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