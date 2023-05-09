https://crimea.ria.ru/20230509/dozhd-veter-i-volny-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-9-maya-1128614881.html

Дождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 мая

Дождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Дождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 мая

Во вторник Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T09:33

2023-05-09T09:33

2023-05-09T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.Трафик паромной переправыС момента запуска морского сообщения в Керченском проливе паромы выполнили более 3,5 тысяч рейсов в обе стороны."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 9 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 143 801 пассажир, 115 706 единиц автотранспорта и 14 718 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 581 рейс", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.Погода в Керченском проливеВо вторник, несмотря на ветер и метровые волны, паромы продолжают курсировать между берегами Крыма и Кубани. В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова

https://crimea.ria.ru/20230505/otkryto-dvizhenie-po-vtoromu-zheleznodorozhnomu-puti-krymskogo-mosta-1128560097.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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