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Дождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 мая
Дождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Дождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 мая
Во вторник Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T09:33
2023-05-09T09:33
2023-05-09T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.Трафик паромной переправыС момента запуска морского сообщения в Керченском проливе паромы выполнили более 3,5 тысяч рейсов в обе стороны."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 9 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 143 801 пассажир, 115 706 единиц автотранспорта и 14 718 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 581 рейс", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.Погода в Керченском проливеВо вторник, несмотря на ветер и метровые волны, паромы продолжают курсировать между берегами Крыма и Кубани. В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова
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Дождь, ветер и волны: как работает Керченская переправа 9 мая
Керченская паромная переправа 9 мая работает штатно - в проливе метровые волны и дождь
09:33 09.05.2023 (обновлено: 09:34 09.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
Трафик паромной переправы
С момента запуска морского сообщения в Керченском проливе паромы выполнили более 3,5 тысяч рейсов в обе стороны.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 9 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 143 801 пассажир, 115 706 единиц автотранспорта и 14 718 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 581 рейс", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Погода в Керченском проливе
Во вторник, несмотря на ветер и метровые волны, паромы продолжают курсировать между берегами Крыма и Кубани.
"Согласно прогнозу Росгидромета, в День Победы, 9 мая, ветер северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, дождь, видимость хорошая, в дожде 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +11...13, температура воды в море +15...16 градусов", - сообщили в Минтрансе.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.
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