https://crimea.ria.ru/20230507/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-9-maya-i-do-kontsa-nedeli---fobos-1128561287.html

Какой будет погода в Крыму на 9 мая и до конца недели - ФОБОС

Какой будет погода в Крыму на 9 мая и до конца недели - ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Какой будет погода в Крыму на 9 мая и до конца недели - ФОБОС

Новая неделя в Крыму начнется усилением холода, 8 и 9 мая над полуостровом прольются дожди, однако к концу недели ожидается улучшение метеорологических условий. РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T19:25

2023-05-07T19:25

2023-05-07T19:44

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

крымская погода

центр погоды "фобос"

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Евгений Тишковец: 9 мая на Крым обрушатся дожди и холод Евгений Тишковец: 9 мая на Крым обрушатся дожди и холод audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму начнется усилением холода, 8 и 9 мая над полуостровом прольются дожди, однако к концу недели ожидается улучшение метеорологических условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Холодное начало неделиПо его словам, 8 числа в Крыму ожидается понижение ночной температуры до +7…12 градусов, дневной - до +12…17, география и интенсивность осадков расширятся, но главное похолодание придет 9 и 10 мая."На День Победы ситуация будет определяться прохождением холодной фронтальной системы как раз через Крымский полуостров, и это вызовет преобладание пасмурной погоды, скоротечные ливневые дожди, плотный северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. В ночные часы +5…10, днем +9…14 градусов. 10 мая в тылу циклона осадков станет меньше: ночью +2…+7, днем +9…14 тоже локальный дождь", - спрогнозировал Тишковец.Когда потеплеет в КрымуС 11 мая инициатива начнет переходить к антициклону, ожидается улучшение метеорологических условий, продолжает эксперт ФОБОС.В четверг переменная облачность, без осадков, ночью +3…8, днем +11…16. В пятницу воздух прогреется до 13…18 градусов тепла, в субботу и воскресенье ночные температуры составят +5…10 градусов, днем до +20.В целом, по прогнозу Тишковца, первая половина мая окажется на несколько градусов холоднее климатической нормы. Во второй половине месяца температурные показатели стабилизируются, вернутся в рамки положенных климатических значений, но жары в мае все же не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в КрымуМетровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение

https://crimea.ria.ru/20230506/mnogovodnyy-aprel-kak-napolnilis-vodokhranilischa-kryma-1128551215.html

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