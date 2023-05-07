Рейтинг@Mail.ru
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230507/metrovye-volny-i-veter-v-kerchenskom-prolive-shtormovoe-preduprezhdenie-1128588958.html
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T10:36
2023-05-07T10:36
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
штормовое предупреждение
крымская погода
керченский пролив
новости крыма
крым
керчь
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119449120_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_4ff603edef345f7c6cc42da06175a158.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета, 7 мая ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +15...+17 градусов, температура воды в море +15...+17", - говорится в сообщении.По данным крымского главка МЧС, ночью переправа приостановила работу.С начала работы переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 143 302 пассажира, 115 263 единицы автотранспорта и 14 718 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 571 рейс. В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовоеГрузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыПроехать Крымский мост стало проще
керченский пролив
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119449120_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ee597ca098e861bd03f9337603884d69.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, штормовое предупреждение, крымская погода, керченский пролив, новости крыма, крым, керчь, транспорт, логистика
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение

10:36 07.05.2023
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 7 мая ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +15...+17 градусов, температура воды в море +15...+17", - говорится в сообщении.
По данным крымского главка МЧС, ночью переправа приостановила работу.
С начала работы переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 143 302 пассажира, 115 263 единицы автотранспорта и 14 718 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 571 рейс.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.
В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое
Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты
Проехать Крымский мост стало проще
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеШтормовое предупреждениеКрымская погодаКерченский проливНовости КрымаКрымКерчьТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
10:58Какие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в Крыму 0:24
10:36Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
10:09Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна
09:49Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод
09:19В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
08:52Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая
08:27COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ
08:01Новый поезд из Москвы в Керчь запустят 26 мая - расписание
06:32Ночная атака беспилотников на Крым: что известно
00:01Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 мая
20:27Главные события и заявления дня: 6 мая
20:14Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
19:53Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти 1:21
19:39В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк
19:26Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
19:02Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
18:26Атака на Кремль и сроки окончания СВО: топ новостей недели
17:56Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ
Лента новостейМолния