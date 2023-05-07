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Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение

Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T10:36

2023-05-07T10:36

2023-05-07T10:36

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета, 7 мая ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +15...+17 градусов, температура воды в море +15...+17", - говорится в сообщении.По данным крымского главка МЧС, ночью переправа приостановила работу.С начала работы переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 143 302 пассажира, 115 263 единицы автотранспорта и 14 718 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 571 рейс. В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовоеГрузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыПроехать Крымский мост стало проще

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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