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Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T10:36
2023-05-07T10:36
2023-05-07T10:36
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ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета, 7 мая ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +15...+17 градусов, температура воды в море +15...+17", - говорится в сообщении.По данным крымского главка МЧС, ночью переправа приостановила работу.С начала работы переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 143 302 пассажира, 115 263 единицы автотранспорта и 14 718 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 571 рейс. В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовоеГрузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыПроехать Крымский мост стало проще
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, штормовое предупреждение, крымская погода, керченский пролив, новости крыма, крым, керчь, транспорт, логистика
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
В Керченском проливе действует штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 7 мая ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +15...+17 градусов, температура воды в море +15...+17", - говорится в сообщении.
По данным крымского главка МЧС, ночью переправа приостановила работу.
С начала работы переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 143 302 пассажира, 115 263 единицы автотранспорта и 14 718 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 571 рейс.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.
В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов.
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