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Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое
Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T13:29
2023-05-05T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев.Меры безопасностиИз-за повышенных рисков возникновения ЧП, спасатели просят крымчан быть осторожными, не выходить в леса и горы, в море и во внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницуКак работает Керченской паромная переправа в пятницуЗаморозки идут в Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое

МЧС: в Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

13:29 05.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Николаевке
Шторм в Николаевке - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 мая, в течение суток 7 и 8 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.
В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев.

Меры безопасности

Из-за повышенных рисков возникновения ЧП, спасатели просят крымчан быть осторожными, не выходить в леса и горы, в море и во внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.
Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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