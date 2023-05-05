https://crimea.ria.ru/20230505/krym-nakroet-uragannyy-veter---obyavleno-trekhdnevnoe-shtormovoe-1128556469.html

Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое

Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T13:29

2023-05-05T13:29

2023-05-05T13:29

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев.Меры безопасностиИз-за повышенных рисков возникновения ЧП, спасатели просят крымчан быть осторожными, не выходить в леса и горы, в море и во внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницуКак работает Керченской паромная переправа в пятницуЗаморозки идут в Крым

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2023

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