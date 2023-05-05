https://crimea.ria.ru/20230505/krym-nakroet-uragannyy-veter---obyavleno-trekhdnevnoe-shtormovoe-1128556469.html
Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое
Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T13:29
2023-05-05T13:29
2023-05-05T13:29
штормовое предупреждение
крымская погода
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f53ebd64e4c1c9919dce5548316a6924.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев.Меры безопасностиИз-за повышенных рисков возникновения ЧП, спасатели просят крымчан быть осторожными, не выходить в леса и горы, в море и во внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницуКак работает Керченской паромная переправа в пятницуЗаморозки идут в Крым
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e788e352091a9fbb69e4d938853dc734.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, крымская погода, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность, общество
Крым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое
МЧС: в Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 мая, в течение суток 7 и 8 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.
В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев.
Меры безопасности
Из-за повышенных рисков возникновения ЧП, спасатели просят крымчан быть осторожными, не выходить в леса и горы, в море и во внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.
Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
Читайте также на РИА Новости Крым: