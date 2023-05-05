https://crimea.ria.ru/20230505/na-kerchenskoy-pereprave-skopilas-bolshaya-ochered-1128557350.html

На Керченской переправе скопилась большая очередь

На Керченской переправе скопилась большая очередь - РИА Новости Крым, 05.05.2023

На Керченской переправе скопилась большая очередь

В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов. Об этом сообщает опрерштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T13:50

2023-05-05T13:50

2023-05-05T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов. Об этом сообщает опрерштаб Краснодарского края.Очередь на паромыВ Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.Трафик на Керченской преправеВсего, по данным оперштаба, за сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 221 автомобиль и 299 пассажиров.Как сообщал ранее в пятницу Минтранс РФ, Керченская паромная переправа в четверг, 5 мая, работает штатно. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 141 924 пассажира, 114 180 единиц автотранспорта и 14 554 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 543 рейса.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыПроехать Крымский мост стало проще

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керченский пролив

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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