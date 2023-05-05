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На Керченской переправе скопилась большая очередь - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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На Керченской переправе скопилась большая очередь
На Керченской переправе скопилась большая очередь - РИА Новости Крым, 05.05.2023
На Керченской переправе скопилась большая очередь
В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов. Об этом сообщает опрерштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T13:50
2023-05-05T13:50
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов. Об этом сообщает опрерштаб Краснодарского края.Очередь на паромыВ Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.Трафик на Керченской преправеВсего, по данным оперштаба, за сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 221 автомобиль и 299 пассажиров.Как сообщал ранее в пятницу Минтранс РФ, Керченская паромная переправа в четверг, 5 мая, работает штатно. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 141 924 пассажира, 114 180 единиц автотранспорта и 14 554 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 543 рейса.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыПроехать Крымский мост стало проще
https://crimea.ria.ru/20230505/krym-nakroet-uragannyy-veter---obyavleno-trekhdnevnoe-shtormovoe-1128556469.html
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, керченский пролив, транспорт, крым, новости, новости крыма
На Керченской переправе скопилась большая очередь

В очереди на Керченскую переправу ожидают почти 150 машин

13:50 05.05.2023
 
© РИА Новости КрымГрузовики ждут очереди на Керченской переправе
Грузовики ждут очереди на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В пятницу на Керченской паромной переправе со стороны Кубани образовалась очередь из 148 большегрузов. Об этом сообщает опрерштаб Краснодарского края.

Очередь на паромы

"С утра 5 мая в очереди на переправу в поселке Ильич находятся 148 транспортных средств. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - сказано в сообщении
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.

Трафик на Керченской преправе

Всего, по данным оперштаба, за сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 221 автомобиль и 299 пассажиров.
Как сообщал ранее в пятницу Минтранс РФ, Керченская паромная переправа в четверг, 5 мая, работает штатно. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 141 924 пассажира, 114 180 единиц автотранспорта и 14 554 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 543 рейса.
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