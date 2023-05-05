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Как работает Керченской паромная переправа в пятницу

Как работает Керченской паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Как работает Керченской паромная переправа в пятницу

Керченская паромная переправа в четверг, 5 мая, работает штатно, актуальных штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-05-05T10:17

2023-05-05T10:17

2023-05-05T10:17

керченская паромная переправа

керченский пролив

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краснодарский край

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Погода в Керченском проливе"Согласно прогнозу Росгидромета, 5 мая ветер северо-восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +18…+20 градусов, температура воды в море +16", - уточняется в сообщении.По той причине, что для работы паромов необходимы благоприятные погодные условия, водителей просят заранее уточнять актуальную информацию, планируя поездки через Керченский пролив.Трафик переправы В то же время, со стороны Кубани действуют ограничения по грузам. На паромах в Крым переправляют исключительно грузовики с приоритетной продукцией. В случае, если перевозимый груз не является приоритетным, водителям рекомендовано выстраивать маршрут через новые российские территории.Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить до одного часа пятнадцати минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей

керченский пролив

крым

керчь

кубань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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