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Как работает Керченской паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Как работает Керченской паромная переправа в пятницу
Как работает Керченской паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Как работает Керченской паромная переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в четверг, 5 мая, работает штатно, актуальных штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
2023-05-05T10:17
2023-05-05T10:17
керченская паромная переправа
керченский пролив
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Погода в Керченском проливе"Согласно прогнозу Росгидромета, 5 мая ветер северо-восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +18…+20 градусов, температура воды в море +16", - уточняется в сообщении.По той причине, что для работы паромов необходимы благоприятные погодные условия, водителей просят заранее уточнять актуальную информацию, планируя поездки через Керченский пролив.Трафик переправы В то же время, со стороны Кубани действуют ограничения по грузам. На паромах в Крым переправляют исключительно грузовики с приоритетной продукцией. В случае, если перевозимый груз не является приоритетным, водителям рекомендовано выстраивать маршрут через новые российские территории.Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить до одного часа пятнадцати минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей
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5
4.7
96
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353
60
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, логистика, краснодарский край, инфографика
Как работает Керченской паромная переправа в пятницу

Минтранс: Керченская паромная переправа 5 мая работает в штатном режиме

10:17 05.05.2023
 
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Керченская паромная переправа в четверг, 5 мая, работает штатно, актуальных штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
Работа Керченской переправы 5.05.2023

Погода в Керченском проливе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 5 мая ветер северо-восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +18…+20 градусов, температура воды в море +16", - уточняется в сообщении.
По той причине, что для работы паромов необходимы благоприятные погодные условия, водителей просят заранее уточнять актуальную информацию, планируя поездки через Керченский пролив.

Трафик переправы

"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 141 924 пассажира, 114 180 единиц автотранспорта и 14 554 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 543 рейса", - уточнили в министерстве
В то же время, со стороны Кубани действуют ограничения по грузам. На паромах в Крым переправляют исключительно грузовики с приоритетной продукцией. В случае, если перевозимый груз не является приоритетным, водителям рекомендовано выстраивать маршрут через новые российские территории.
Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.
Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить до одного часа пятнадцати минут.
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