https://crimea.ria.ru/20230428/na-razvitie-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vydelili-57-mlrd-rubley-1128413881.html

На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей

На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.04.2023

На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей

На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью выделено 5,7 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T11:05

2023-04-28T11:05

2023-04-28T11:05

керченская паромная переправа

транспорт

логистика

правительство россии

михаил мишустин

экономика

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью выделено 5,7 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что средства направят федеральному ГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс" в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта".Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые перевозят пассажиров, автомобили и железнодорожную технику, курсируя между материковой частью России и полуостровом.Работу паромной переправы через Керченский пролив возобновили после теракта на Крымском мосту 8 октября. По решению главы РК Сергея Аксенова транспортировка людей и грузов через пролив осуществляется бесплатно. Чтобы дифференцировать грузопоток, право приоритета предоставлено автомобилям, которые перевозят скоропортящиеся продукты, лекарства и социально-значимые и товары первой необходимости. Остальные грузы рекомендовано перевозить сухопутным маршрутом через новые регионы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы и плохая видимость: как работает Керченская переправа В Крыму модернизируют железную дорогуНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор

https://crimea.ria.ru/20230412/propusknaya-sposobnost-krymskogo-mosta-k-mayu-uvelichitsya-v-razy--vlasti-1128134200.html

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керченская паромная переправа, транспорт, логистика, правительство россии, михаил мишустин, экономика, крым, краснодарский край