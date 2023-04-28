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На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей
На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.04.2023
На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей
На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью выделено 5,7 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T11:05
2023-04-28T11:05
керченская паромная переправа
транспорт
логистика
правительство россии
михаил мишустин
экономика
крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью выделено 5,7 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что средства направят федеральному ГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс" в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта".Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые перевозят пассажиров, автомобили и железнодорожную технику, курсируя между материковой частью России и полуостровом.Работу паромной переправы через Керченский пролив возобновили после теракта на Крымском мосту 8 октября. По решению главы РК Сергея Аксенова транспортировка людей и грузов через пролив осуществляется бесплатно. Чтобы дифференцировать грузопоток, право приоритета предоставлено автомобилям, которые перевозят скоропортящиеся продукты, лекарства и социально-значимые и товары первой необходимости. Остальные грузы рекомендовано перевозить сухопутным маршрутом через новые регионы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы и плохая видимость: как работает Керченская переправа В Крыму модернизируют железную дорогуНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
https://crimea.ria.ru/20230412/propusknaya-sposobnost-krymskogo-mosta-k-mayu-uvelichitsya-v-razy--vlasti-1128134200.html
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керченская паромная переправа, транспорт, логистика, правительство россии, михаил мишустин, экономика, крым, краснодарский край
На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей

Правительство РФ выделило 5,7 млрд рублей на развитие Керченской паромной переправы

11:05 28.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью выделено 5,7 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство поддержит работу паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем... Из резервного фонда выделено 5,7 млрд рублей", – говорится в сообщении правительства РФ.
Отмечается, что средства направят федеральному ГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс" в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта".
Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые перевозят пассажиров, автомобили и железнодорожную технику, курсируя между материковой частью России и полуостровом.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 13:12
Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти
Работу паромной переправы через Керченский пролив возобновили после теракта на Крымском мосту 8 октября. По решению главы РК Сергея Аксенова транспортировка людей и грузов через пролив осуществляется бесплатно. Чтобы дифференцировать грузопоток, право приоритета предоставлено автомобилям, которые перевозят скоропортящиеся продукты, лекарства и социально-значимые и товары первой необходимости. Остальные грузы рекомендовано перевозить сухопутным маршрутом через новые регионы страны.
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Керченская паромная переправаТранспортЛогистикаПравительство РоссииМихаил МишустинЭкономикаКрымКраснодарский край
 
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