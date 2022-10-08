https://crimea.ria.ru/20221008/paromnaya-pereprava-v-krymu-budet-rabotat-besplatno--aksenov-1124785919.html

Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов

Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченская переправа будет работать бесплатно. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T20:22

2022-10-08T20:22

2022-10-08T20:42

крым

сергей аксенов

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченская переправа будет работать бесплатно.Он добавил, что грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, исходя из приоритетности груза.Ранее в комментарии РИА Новости Крым министр транспорта РК Николай Лукашенко рассказал, что до конца субботы переправа будет бесплатной для всех видов транспорта. Утром легковые автомобили будут направляться через Крымский мост, а для грузовиков и фур рассчитают тарифы.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221008/skolko-budet-stoit-paromnaya-pereprava-cherez-kerchenskiy-proliv-1124783852.html

https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-postavil-zadacha-k-utru-zapustit-dvizhenie-po-dvum-polosam-mosta-1124783515.html

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2022

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крым, сергей аксенов, чп на крымском мосту