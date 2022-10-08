Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов
Аксенов заявил, что паромная переправа через Керченский пролив будет бесплатной
20:22 08.10.2022 (обновлено: 20:42 08.10.2022)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченская переправа будет работать бесплатно.
"Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет", - сказал Аксенов журналистам.
Он добавил, что грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, исходя из приоритетности груза.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым министр транспорта РК Николай Лукашенко рассказал, что до конца субботы переправа будет бесплатной для всех видов транспорта. Утром легковые автомобили будут направляться через Крымский мост, а для грузовиков и фур рассчитают тарифы.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.