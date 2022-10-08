https://crimea.ria.ru/20221008/skolko-budet-stoit-paromnaya-pereprava-cherez-kerchenskiy-proliv-1124783852.html

Сколько будет стоить паромная переправа через Керченский пролив

Сколько будет стоить паромная переправа через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Сколько будет стоить паромная переправа через Керченский пролив

До конца дня деньги за паромную переправу из Крыма в Тамань и обратно с легковых и грузовых авто взиматься не будут. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T19:28

2022-10-08T19:28

2022-10-08T19:32

крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. До конца дня деньги за паромную переправу из Крыма в Тамань и обратно с легковых и грузовых авто взиматься не будут. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.Он пояснил, что движение автомобилей по мосту уже возобновлено, легковые автомобили будут направлять на него, а грузовики и фуры – пока только через переправу.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам осмотра повреждений на Крымском мосту поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам и сообщил, что количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-postavil-zadacha-k-utru-zapustit-dvizhenie-po-dvum-polosam-mosta-1124783515.html

https://crimea.ria.ru/20221008/na-kerchenskuyu-perepravu-vyydut-10-sudov-raznoy-vmestimosti--mintrans-rf-1124782946.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чп на крымском мосту