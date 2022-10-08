Сколько будет стоить паромная переправа через Керченский пролив
В Минтрансе Крыма рассказали о тарифах на паромной переправе через Керченский пролив
19:28 08.10.2022 (обновлено: 19:32 08.10.2022)
© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота Керченской паромной переправы в ночное время. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. До конца дня деньги за паромную переправу из Крыма в Тамань и обратно с легковых и грузовых авто взиматься не будут. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.
Он пояснил, что движение автомобилей по мосту уже возобновлено, легковые автомобили будут направлять на него, а грузовики и фуры – пока только через переправу.
"До конца дня не будем взимать стоимость проезда на паромной переправе. К утру будут пересмотрены тарифы для грузовых авто", – сказал Лукашенко и добавил, что информацию о стоимости министерство сообщит дополнительно.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам осмотра повреждений на Крымском мосту поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам и сообщил, что количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.