Хуснуллин поставил задачу к утру запустить движение по двум полосам моста
Хуснуллин: поставлена задача к утру запустить движение по двум полосам Крымского моста
19:13 08.10.2022 (обновлено: 19:22 08.10.2022)
© Telegram-канал Марата ХуснуллинаГлава РК Сергей Аксенов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин у Крымского моста
© Telegram-канал Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам осмотра повреждений на Крымском мосту поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам. Об этом он сообщил журналистам на месте событий.
"Мы визуально его осмотрели. Запущено движение по одной полосе, поставлена задача за ночь подготовить ситуацию, чтобы завтра с утра запустить движение по двум полосам. Проводим инструментально обследование. Уже заказали металл, собрали строителей и проектировщиков", - сообщил он.
Количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность, добавил Хуснуллин.
"Сейчас пускаем в реверсном режиме по 50 машин. Сейчас усилим и поставим большее количество проверяющих, чтобы проверять по 100 машин разом", - отметил он.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.