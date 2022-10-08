https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-postavil-zadacha-k-utru-zapustit-dvizhenie-po-dvum-polosam-mosta-1124783515.html

Хуснуллин поставил задачу к утру запустить движение по двум полосам моста

Хуснуллин поставил задачу к утру запустить движение по двум полосам моста - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Хуснуллин поставил задачу к утру запустить движение по двум полосам моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам осмотра повреждений на Крымском мосту поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T19:13

2022-10-08T19:13

2022-10-08T19:22

крым

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам осмотра повреждений на Крымском мосту поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам. Об этом он сообщил журналистам на месте событий.Количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность, добавил Хуснуллин. ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.

https://crimea.ria.ru/20221008/po-krymskomu-mostu-nachato-dvizhenie-avtotransporta-1124777632.html

https://crimea.ria.ru/20221008/na-kerchenskuyu-perepravu-vyydut-10-sudov-raznoy-vmestimosti--mintrans-rf-1124782946.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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