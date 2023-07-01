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Каким будет июль в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Каким будет июль в Крыму
Каким будет июль в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Каким будет июль в Крыму
В июле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полградуса-градус выше нормы, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T18:03
2023-07-01T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В июле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полградуса-градус выше нормы, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".По прогнозам специалиста, месячное количество осадков на территории полуострова будет около нормы. Она для июля составляет 39 мм. На юго-западе и северо-востоке возможен несущественный недобор осадков – до 5-10%. Таким образом, крымчан и гостей полуострова ждет жаркий и солнечный месяц.Ранее специалисты ФОБОС заявили, что предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в России в целом будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, в отдельных регионах страны возможен незначительный дефицит осадков. Однако экстремальной жары и засухи не прогнозируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на КрымЛетняя жара идет в КрымШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
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Каким будет июль в Крыму

ФОБОС: среднемесячная температура в июле в Крыму будет выше нормы на 1 градус

18:03 01.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В июле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полградуса-градус выше нормы, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Июль в Крыму стартует с сильных, теплых и солнечных позиций. По предварительным оценкам, по температурному фону у нас будет превышение над климатической нормой на 0,5 градуса – 1 градус. Напомню, что норма для этого периода +17 градусов ночью и около +30 днем", - рассказал он.

По прогнозам специалиста, месячное количество осадков на территории полуострова будет около нормы. Она для июля составляет 39 мм. На юго-западе и северо-востоке возможен несущественный недобор осадков – до 5-10%. Таким образом, крымчан и гостей полуострова ждет жаркий и солнечный месяц.
Ранее специалисты ФОБОС заявили, что предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в России в целом будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, в отдельных регионах страны возможен незначительный дефицит осадков. Однако экстремальной жары и засухи не прогнозируется.
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