https://crimea.ria.ru/20230701/kakim-budet-iyul-v-krymu-1129728548.html

Каким будет июль в Крыму

Каким будет июль в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Каким будет июль в Крыму

В июле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полградуса-градус выше нормы, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T18:03

2023-07-01T18:03

2023-07-01T12:50

радио "спутник в крыму"

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погода в крыму

крымская погода

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центр погоды "фобос"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В июле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полградуса-градус выше нормы, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".По прогнозам специалиста, месячное количество осадков на территории полуострова будет около нормы. Она для июля составляет 39 мм. На юго-западе и северо-востоке возможен несущественный недобор осадков – до 5-10%. Таким образом, крымчан и гостей полуострова ждет жаркий и солнечный месяц.Ранее специалисты ФОБОС заявили, что предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в России в целом будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, в отдельных регионах страны возможен незначительный дефицит осадков. Однако экстремальной жары и засухи не прогнозируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на КрымЛетняя жара идет в КрымШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

https://crimea.ria.ru/20230630/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1129745259.html

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