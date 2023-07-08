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На Симферополь идет грозовой фронт

На Симферополь идет грозовой фронт - РИА Новости Крым, 08.07.2023

На Симферополь идет грозовой фронт

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Симферополе на два дня, 8 и 9 июня, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает крымский главк МЧС. РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T12:07

2023-07-08T12:07

2023-07-08T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Симферополе на два дня, 8 и 9 июня, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает крымский главк МЧС.В ведомстве в очередной раз напомнили, что в таких условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, возможны подтопления территорий.Жителям и гостям города стоит опасаться возможного падения рекламных щитов, деревьев и держаться подальше от линий электропередачи, которые могут оборваться при сильном ветре."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные дни над Крымом прольются ливневые дожди, больше всего осадков выпадет на востоке полуострова. Ожидается и понижение температуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июль в КрымуВ Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасностьЗемлю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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