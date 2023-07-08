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На Симферополь идет грозовой фронт
На Симферополь идет грозовой фронт - РИА Новости Крым, 08.07.2023
На Симферополь идет грозовой фронт
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Симферополе на два дня, 8 и 9 июня, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает крымский главк МЧС. РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T12:07
2023-07-08T12:07
2023-07-08T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Симферополе на два дня, 8 и 9 июня, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает крымский главк МЧС.В ведомстве в очередной раз напомнили, что в таких условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, возможны подтопления территорий.Жителям и гостям города стоит опасаться возможного падения рекламных щитов, деревьев и держаться подальше от линий электропередачи, которые могут оборваться при сильном ветре."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные дни над Крымом прольются ливневые дожди, больше всего осадков выпадет на востоке полуострова. Ожидается и понижение температуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июль в КрымуВ Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасностьЗемлю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль
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РИА Новости Крым
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На Симферополь идет грозовой фронт
В Симферополе в субботу и воскресенье ожидается очень сильный дождь с грозой и шквалом
12:07 08.07.2023 (обновлено: 12:15 08.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Симферополе на два дня, 8 и 9 июня, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает крымский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 8 июля, в течение суток 9 июля в г. Симферополе ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с", - предупредили спасатели.
В ведомстве в очередной раз напомнили, что в таких условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, возможны подтопления территорий.
Жителям и гостям города стоит опасаться возможного падения рекламных щитов, деревьев и держаться подальше от линий электропередачи, которые могут оборваться при сильном ветре.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.
Как ранее сообщил
ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные дни над Крымом прольются ливневые дожди, больше всего осадков выпадет на востоке полуострова. Ожидается и понижение температуры.
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