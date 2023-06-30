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Землю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль
Землю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Землю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль
В июле над Землей пронесется мощная затяжная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T20:21
2023-06-30T20:21
2023-06-30T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В июле над Землей пронесется мощная затяжная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Затяжной штормПо данным ученых, первые ближайшие геомагнитные возмущения земляне могут ощутить уже 1 и 2 июля, затем в течение пяти дней ситуация стабилизируется, но на 8 число специалисты снова прогнозируют небольшое магнитосферное возбуждение.Главный июльский удар произойдет 12 и 13 числа: на эти даты придется затяжная буря, при этом в первый день ее сила будет уровня G1, а во второй – более сильного уровня G2. Потом до 23 числа магнитосфера будет спокойной. Дальнейшего прогноза лаборатория пока не дает.Рекомендации медиковПо мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, депрессия.В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаЗемлетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчковПарад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
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новости, здоровье, ран, елена доля, магнитные бури
Землю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль
Ученые дали прогноз магнитных бурь на июль
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым.
В июле над Землей пронесется мощная затяжная магнитная буря. Об этом сообщает
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Затяжной шторм
По данным ученых, первые ближайшие геомагнитные возмущения земляне могут ощутить уже 1 и 2 июля, затем в течение пяти дней ситуация стабилизируется, но на 8 число специалисты снова прогнозируют небольшое магнитосферное возбуждение.
Главный июльский удар произойдет 12 и 13 числа: на эти даты придется затяжная буря, при этом в первый день ее сила будет уровня G1, а во второй – более сильного уровня G2. Потом до 23 числа магнитосфера будет спокойной. Дальнейшего прогноза лаборатория пока не дает.
Рекомендации медиков
По мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, депрессия.
В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.
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