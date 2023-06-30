https://crimea.ria.ru/20230630/zemlyu-nakroet-zatyazhnoy-magnitnyy-shtorm---prognoz-na-iyul-1129642200.html

Землю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль

Землю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Землю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль

В июле над Землей пронесется мощная затяжная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T20:21

2023-06-30T20:21

2023-06-30T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В июле над Землей пронесется мощная затяжная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Затяжной штормПо данным ученых, первые ближайшие геомагнитные возмущения земляне могут ощутить уже 1 и 2 июля, затем в течение пяти дней ситуация стабилизируется, но на 8 число специалисты снова прогнозируют небольшое магнитосферное возбуждение.Главный июльский удар произойдет 12 и 13 числа: на эти даты придется затяжная буря, при этом в первый день ее сила будет уровня G1, а во второй – более сильного уровня G2. Потом до 23 числа магнитосфера будет спокойной. Дальнейшего прогноза лаборатория пока не дает.Рекомендации медиковПо мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, депрессия.В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаЗемлетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчковПарад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, здоровье, ран, елена доля, магнитные бури