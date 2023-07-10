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Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
Количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T16:29
2023-07-10T16:29
2023-07-10T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66 человек, сообщили в МЧС России.Сочинский регионРанее сообщалось о подтоплении 150 домов и дворов и временном размещении в специальных пунктах 54 человек.Как уточняют спасатели, эвакуация людей из подтопленных зданий продолжаетсяСитуация на КубаниПо данным властей Краснодарского края, улицы и придомовые территории подтопило в Сочи, Краснодаре и Славянском районе. В течение всей ночи спасатели откачивали воду.Накануне в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Ранее в регионе объявляли штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в понедельникКаким будет июль в КрымуШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, стихия
Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
МЧС: число подтопленных домов в Сочинском регионе растет
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66 человек, сообщили в МЧС России.
Сочинский регион
Ранее сообщалось
о подтоплении 150 домов и дворов и временном размещении в специальных пунктах 54 человек.
"В настоящее время остаются подтопленными 192 придомовые территории и домовладения. В ПВР размещены 66 человек, из них 18 детей. Для откачки воды применяется спецтехника МЧС России", - сказано в сообщении.
Как уточняют спасатели, эвакуация людей из подтопленных зданий продолжается
Ситуация на Кубани
По данным властей Краснодарского края, улицы и придомовые территории подтопило в Сочи, Краснодаре и Славянском районе. В течение всей ночи спасатели откачивали воду.
"По прогнозам синоптиков, непогода еще сохраняется, особенно на нашем побережье. Возможны смерчи и сходы селей. Главы всех муниципалитетов держат обстановку на контроле в круглосуточном режиме. Обращаюсь к жителям и гостям нашего края — на море сейчас сильные волны, ветер. Не рискуйте заходить в воду, это может быть опасно для жизни", — предупредил в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кандратьев.
Накануне в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Ранее в регионе объявляли штормовое предупреждение.
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