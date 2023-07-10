https://crimea.ria.ru/20230710/sochinskiy-region-ukhodit-pod-vodu---chislo-podtopleniy-rastet-1129930260.html

Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет

Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет

Количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T16:29

2023-07-10T16:29

2023-07-10T16:29

новости

сочи

краснодарский край

вениамин кондратьев

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129931047_0:0:1002:564_1920x0_80_0_0_3f3787b6c5294ecfcfe7d91820c0c044.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66 человек, сообщили в МЧС России.Сочинский регионРанее сообщалось о подтоплении 150 домов и дворов и временном размещении в специальных пунктах 54 человек.Как уточняют спасатели, эвакуация людей из подтопленных зданий продолжаетсяСитуация на КубаниПо данным властей Краснодарского края, улицы и придомовые территории подтопило в Сочи, Краснодаре и Славянском районе. В течение всей ночи спасатели откачивали воду.Накануне в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Ранее в регионе объявляли штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в понедельникКаким будет июль в КрымуШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, стихия