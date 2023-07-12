https://crimea.ria.ru/20230712/chs-v-tuapsinskom-rayone-posle-livney-bez-vesti-propali-troe-1130004191.html
ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое
ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое - РИА Новости Крым, 12.07.2023
ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое
Три человека пропали без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T12:52
2023-07-12T12:52
2023-07-12T12:52
новости
краснодарский край
туапсе
сочи
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130004456_0:0:3115:1752_1920x0_80_0_0_9bae95e54f39088d44574dadf784d3a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Три человека пропали без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа, которые доставят в район мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину. Сейчас на месте работают около трехсот специалистов всех спасательных служб, привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения. Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома
краснодарский край
туапсе
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130004456_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5caf600ffccf6129453ac9b131230f44.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, краснодарский край, туапсе, сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия
ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое
Оперштаб Кубани: после ливней в Туапсинском районе пропали три человека