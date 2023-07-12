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ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое

ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое - РИА Новости Крым, 12.07.2023

ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое

Три человека пропали без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T12:52

2023-07-12T12:52

2023-07-12T12:52

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стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Три человека пропали без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа, которые доставят в район мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину. Сейчас на месте работают около трехсот специалистов всех спасательных служб, привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения. Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, туапсе, сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия