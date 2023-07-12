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ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое
ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое - РИА Новости Крым, 12.07.2023
ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое
Три человека пропали без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T12:52
2023-07-12T12:52
новости
краснодарский край
туапсе
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происшествия
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стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Три человека пропали без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа, которые доставят в район мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину. Сейчас на месте работают около трехсот специалистов всех спасательных служб, привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения. Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, краснодарский край, туапсе, сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия
ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое

Оперштаб Кубани: после ливней в Туапсинском районе пропали три человека

12:52 12.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуапсинский район
Туапсинский район - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Три человека пропали без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими", - сказано в сообщении.
В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа, которые доставят в район мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину. Сейчас на месте работают около трехсот специалистов всех спасательных служб, привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.
Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения.
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НовостиКраснодарский крайТуапсеСочиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Стихия
 
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