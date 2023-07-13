https://crimea.ria.ru/20230713/na-kubani-nashli-tela-propavshikh-bez-vesti-posle-livney-1130029220.html

На Кубани нашли тела пропавших без вести после ливней

На Кубани нашли тела пропавших без вести после ливней - РИА Новости Крым, 13.07.2023

На Кубани нашли тела пропавших без вести после ливней

В Туапсинском районе Краснодарского края нашли тела двух человек, которые пропали без вести после ливневых дождей. Об этом сообщает краевая прокуратура. РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T10:50

2023-07-13T10:50

2023-07-13T10:54

стихия

туапсе

происшествия

кубань

краснодарский край

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Туапсинском районе Краснодарского края нашли тела двух человек, которые пропали без вести после ливневых дождей. Об этом сообщает краевая прокуратура.Тела погибших обнаружены в море. Речь идет о девушке 2023 года рождения и мужчине 1956 года рождения. Погибшие находились в частном доме, который унесло в реку потоками воды, пишет ТАСС, также со ссылкой на прокуратуру. Как уточняется в Telegram-канале оперштаба Кубани, к этому времени вода сошла или была откачана со всех территорий. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек. В районе продолжает действовать режим ЧС. Всего подтопленными оказались 650 придомовых территорий, вода зашла в 290 частных домов, в подвалы, подъезды и первые этажи 39 жилых многоэтажек. Сейчас людям подвозят питьевую воду, продолжается ликвидация последствий. В ПВР остаются семь человек, из них двое детей.Накануне в результате ливневого дождя на территории Туапсинского района жилой дом с людьми смыло в реку Казачья щель. Без вести пропали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Следователи СКР по городу Туапсе возбудили уголовное дело.Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения. В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. В зоне ЧС работали около трехсот специалистов всех спасательных служб, было привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра среды в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые домаКаким будет июль в КрымуКакие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стихия, туапсе, происшествия, кубань, краснодарский край, погода, новости