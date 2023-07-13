На Кубани нашли тела пропавших без вести после ливней
Прокуратура: стихия на Кубани унесла жизни двоих людей
10:50 13.07.2023 (обновлено: 10:54 13.07.2023)
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Туапсинском районе Краснодарского края нашли тела двух человек, которые пропали без вести после ливневых дождей. Об этом сообщает краевая прокуратура.
"Найдены тела двух пропавших без вести после ливней в Туапсинском районе Кубани", - цитирует сообщение надзорного ведомства РИА Новости.
Тела погибших обнаружены в море. Речь идет о девушке 2023 года рождения и мужчине 1956 года рождения. Погибшие находились в частном доме, который унесло в реку потоками воды, пишет ТАСС, также со ссылкой на прокуратуру.
Как уточняется в Telegram-канале оперштаба Кубани, к этому времени вода сошла или была откачана со всех территорий. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек. В районе продолжает действовать режим ЧС. Всего подтопленными оказались 650 придомовых территорий, вода зашла в 290 частных домов, в подвалы, подъезды и первые этажи 39 жилых многоэтажек. Сейчас людям подвозят питьевую воду, продолжается ликвидация последствий. В ПВР остаются семь человек, из них двое детей.
Накануне в результате ливневого дождя на территории Туапсинского района жилой дом с людьми смыло в реку Казачья щель. Без вести пропали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Следователи СКР по городу Туапсе возбудили уголовное дело.
Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения. В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. В зоне ЧС работали около трехсот специалистов всех спасательных служб, было привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра среды в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.
Читайте также на РИА Новости Крым: