Рейтинг@Mail.ru
Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230716/livni-na-kubani-podtopili-sotni-dvorov-desyatki-domov-i-sanatoriy-1130087322.html
Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
На Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий в Туапсинском районе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T11:36
2023-07-16T11:36
кубань
стихия
краснодарский край
наводнение
происшествия
туапсе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1d/1123697436_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_68f172baa95bc66d658973f596652776.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.Уточняется, что подтопления зафиксированы на четырех улицах и в семи переулках населенного пункта.Кроме того, в поселке Новомихайловском без электроснабжения остаются 16 домов, из них семь многоквартирных. Работы по ликвидации ЧС здесь продолжаются. Жителям подвозят бутилированную питьевую и техническую воду. Работает штаб по приему документов для оказания помощи пострадавшим от стихии.Накануне, 15 июля, течением вышедшей из берегов реки Нечепсухо в поселке Новомихайловском смыло пешеходный мост. Ранее сообщалось, что жилой дом с людьми смыло разбушевавшейся рекой, без вести пропавшими числятся четыре человека. Позже были обнаружены тела погибших, в том числе подростка, а число жертв ЧС увеличилось до пяти. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
кубань
краснодарский край
туапсе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1d/1123697436_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_34cd68a79254de10ba7cfc70d5043224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, стихия, краснодарский край, наводнение, происшествия, туапсе, новости
Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий

На Кубани река подтопила сотни придомовых территорий и десятки домов из-за ливней

11:36 16.07.2023
 
© Dmitry MakeevНаводнение. Архивное фото
Наводнение. Архивное фото
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Из берегов вышла река Нечепсухо возле хутора Подхребтового. Были подтоплены 228 придомовых территорий и 84 дома, санаторий "Золотой колос", – говорится в сообщении на официальном сайте муниципальной власти.

Уточняется, что подтопления зафиксированы на четырех улицах и в семи переулках населенного пункта.
Кроме того, в поселке Новомихайловском без электроснабжения остаются 16 домов, из них семь многоквартирных. Работы по ликвидации ЧС здесь продолжаются. Жителям подвозят бутилированную питьевую и техническую воду. Работает штаб по приему документов для оказания помощи пострадавшим от стихии.
Накануне, 15 июля, течением вышедшей из берегов реки Нечепсухо в поселке Новомихайловском смыло пешеходный мост.
Ранее сообщалось, что жилой дом с людьми смыло разбушевавшейся рекой, без вести пропавшими числятся четыре человека.
Позже были обнаружены тела погибших, в том числе подростка, а число жертв ЧС увеличилось до пяти.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани
Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"
Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
 
КубаньСтихияКраснодарский крайНаводнениеПроисшествияТуапсеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
11:36Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
11:12В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник
10:54ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей
10:15Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
09:43ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
09:30Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
09:25Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи
09:11Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников
08:54Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
08:26Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе
08:01Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
07:12Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе
05:56Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита
00:01Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
21:13Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: выросла очередь со стороны Тамани
21:03В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком
20:49Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"
20:36Главные события и заявления дня: 15 июля
Лента новостейМолния