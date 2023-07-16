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Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий

Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий

На Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий в Туапсинском районе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T11:36

2023-07-16T11:36

2023-07-16T11:36

кубань

стихия

краснодарский край

наводнение

происшествия

туапсе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.Уточняется, что подтопления зафиксированы на четырех улицах и в семи переулках населенного пункта.Кроме того, в поселке Новомихайловском без электроснабжения остаются 16 домов, из них семь многоквартирных. Работы по ликвидации ЧС здесь продолжаются. Жителям подвозят бутилированную питьевую и техническую воду. Работает штаб по приему документов для оказания помощи пострадавшим от стихии.Накануне, 15 июля, течением вышедшей из берегов реки Нечепсухо в поселке Новомихайловском смыло пешеходный мост. Ранее сообщалось, что жилой дом с людьми смыло разбушевавшейся рекой, без вести пропавшими числятся четыре человека. Позже были обнаружены тела погибших, в том числе подростка, а число жертв ЧС увеличилось до пяти. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет

кубань

краснодарский край

туапсе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, стихия, краснодарский край, наводнение, происшествия, туапсе, новости