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Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
На Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий в Туапсинском районе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T11:36
2023-07-16T11:36
2023-07-16T11:36
кубань
стихия
краснодарский край
наводнение
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.Уточняется, что подтопления зафиксированы на четырех улицах и в семи переулках населенного пункта.Кроме того, в поселке Новомихайловском без электроснабжения остаются 16 домов, из них семь многоквартирных. Работы по ликвидации ЧС здесь продолжаются. Жителям подвозят бутилированную питьевую и техническую воду. Работает штаб по приему документов для оказания помощи пострадавшим от стихии.Накануне, 15 июля, течением вышедшей из берегов реки Нечепсухо в поселке Новомихайловском смыло пешеходный мост. Ранее сообщалось, что жилой дом с людьми смыло разбушевавшейся рекой, без вести пропавшими числятся четыре человека. Позже были обнаружены тела погибших, в том числе подростка, а число жертв ЧС увеличилось до пяти. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
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кубань, стихия, краснодарский край, наводнение, происшествия, туапсе, новости
Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
На Кубани река подтопила сотни придомовых территорий и десятки домов из-за ливней