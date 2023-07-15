https://crimea.ria.ru/20230715/na-kubani-smylo-peshekhodnyy-most-1130078401.html
На Кубани смыло пешеходный мост
На Кубани смыло пешеходный мост - РИА Новости Крым, 15.07.2023
На Кубани смыло пешеходный мост
Пешеходный мост смыло течением реки в Туапсинском районе Кубани в результате обрушившихся ливней. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T15:06
2023-07-15T15:06
2023-07-15T15:08
краснодарский край
кубань
происшествия
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0f/1130078599_0:17:1068:617_1920x0_80_0_0_9eabe74be62aab2e242c76eaedbfee46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пешеходный мост смыло течением реки в Туапсинском районе Кубани в результате обрушившихся ливней. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Отмечается, что жители микрорайона в поселке Новомихайловский оказались отрезаны от основной территории. Кроме того, в населенном пункте оказались подтопленными 72 придомовых территории, вода зашла в 32 домовладения. Из зоны подтопления МЧС спасли 48 человек. "Спасатели оказывают помощь населению. Из зоны подтопления сотрудниками МЧС спасено 48 человек, в том числе 20 детей. Еще 110 человек, из них 37 детей были эвакуированы", - уточнили в оперштабе.На данный момент последствия ливней ликвидируют более 150 человек и 42 единицы техники.При этом в 10 районах Кубани объявлено экстренное предупреждение. Спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с."На реках Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Абинского, Северского, Крымского и Туапсинского районов, а также в Горячий Ключ и Геленджик ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении главка МЧС по региону.В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления. 12 июля 2023 года в поселке Тюменском в результате разгула стихии потоками воды был смыт частный дом с находившимися в нем тремя жителями, а также автомобиль ВАЗ 2107 с мужчиной.В ходе поиска позднее были обнаружены тела пропавших 19-летней девушки и 67-летнего мужчины, а вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля Нива - тело еще одного местного жителя с признаками утопления. Также на берегу моря в поселке Ольгинка обнаружено тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена. В пятницу СК сообщил, что на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело 15-летнего подростка. Уточняется, что в настоящее время продолжаются поиски пропавшей без вести 23-летней девушки.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человекГрад и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждениеНайдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0f/1130078599_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_df7506722093d45fa49fbd7e54a27d8e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, происшествия, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество
На Кубани смыло пешеходный мост
В Туапсинском районе Кубани смыло пешеходный мост - жители отрезаны от сообщения
15:06 15.07.2023 (обновлено: 15:08 15.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пешеходный мост смыло течением реки в Туапсинском районе Кубани в результате обрушившихся ливней. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Отмечается, что жители микрорайона в поселке Новомихайловский оказались отрезаны от основной территории.
"Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший микрорайон Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня", - сказано в сообщении.
Кроме того, в населенном пункте оказались подтопленными 72 придомовых территории, вода зашла в 32 домовладения. Из зоны подтопления МЧС спасли 48 человек.
"Спасатели оказывают помощь населению. Из зоны подтопления сотрудниками МЧС спасено 48 человек, в том числе 20 детей. Еще 110 человек, из них 37 детей были эвакуированы", - уточнили в оперштабе.
На данный момент последствия ливней ликвидируют более 150 человек и 42 единицы техники.
При этом в 10 районах Кубани объявлено экстренное предупреждение. Спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.
"На реках Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Абинского, Северского, Крымского и Туапсинского районов, а также в Горячий Ключ и Геленджик ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении главка МЧС по региону.
В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков
. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления. 12 июля 2023 года в поселке Тюменском в результате разгула стихии потоками воды был смыт частный дом с находившимися в нем тремя жителями, а также автомобиль ВАЗ 2107 с мужчиной.
В ходе поиска позднее были обнаружены тела
пропавших 19-летней девушки и 67-летнего мужчины, а вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля Нива - тело еще одного местного жителя с признаками утопления. Также на берегу моря в поселке Ольгинка обнаружено тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена. В пятницу СК сообщил, что на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело 15-летнего подростка
. Уточняется, что в настоящее время продолжаются поиски пропавшей без вести 23-летней девушки.
Читайте также на РИА Новости Крым: