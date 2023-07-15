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На Кубани смыло пешеходный мост

На Кубани смыло пешеходный мост - РИА Новости Крым, 15.07.2023

На Кубани смыло пешеходный мост

Пешеходный мост смыло течением реки в Туапсинском районе Кубани в результате обрушившихся ливней. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T15:06

2023-07-15T15:06

2023-07-15T15:08

краснодарский край

кубань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пешеходный мост смыло течением реки в Туапсинском районе Кубани в результате обрушившихся ливней. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Отмечается, что жители микрорайона в поселке Новомихайловский оказались отрезаны от основной территории. Кроме того, в населенном пункте оказались подтопленными 72 придомовых территории, вода зашла в 32 домовладения. Из зоны подтопления МЧС спасли 48 человек. "Спасатели оказывают помощь населению. Из зоны подтопления сотрудниками МЧС спасено 48 человек, в том числе 20 детей. Еще 110 человек, из них 37 детей были эвакуированы", - уточнили в оперштабе.На данный момент последствия ливней ликвидируют более 150 человек и 42 единицы техники.При этом в 10 районах Кубани объявлено экстренное предупреждение. Спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с."На реках Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Абинского, Северского, Крымского и Туапсинского районов, а также в Горячий Ключ и Геленджик ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении главка МЧС по региону.В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления. 12 июля 2023 года в поселке Тюменском в результате разгула стихии потоками воды был смыт частный дом с находившимися в нем тремя жителями, а также автомобиль ВАЗ 2107 с мужчиной.В ходе поиска позднее были обнаружены тела пропавших 19-летней девушки и 67-летнего мужчины, а вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля Нива - тело еще одного местного жителя с признаками утопления. Также на берегу моря в поселке Ольгинка обнаружено тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена. В пятницу СК сообщил, что на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело 15-летнего подростка. Уточняется, что в настоящее время продолжаются поиски пропавшей без вести 23-летней девушки.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человекГрад и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждениеНайдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, происшествия, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество